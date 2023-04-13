Altın kahini İslam Memiş altın almak isteyenlere seslendi! Her dediği tutuyordu: Altın alıp satarken kritik formülü verdi!













İSLAM MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI

İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili doğru tahminleriyle tanınan bir para piyasaları uzmanıdır. Son açıklamasında, yatırımcıları "tuzak" konusunda çok sert bir şekilde uyardı ve yatırım araçlarıyla ilgili detaylı açıklamalar yaptı. İşte detaylar... Döviz kurlarındaki yükseliş ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki birçok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, nasıl pozisyon alacaklarına karar vermek için uzmanların açıklamalarını dikkatle takip ediyorlar.Piyasalardaki hareketlilik, uzmanlar tarafından da yakından izleniyor. Dolar kuru bugün 19.030 TL seviyesinden işlem görürken, Euro'nun da 21.1984 TL'ye yükselmesi yatırımcıları tedirgin etti. İslam Memiş, döviz ve altın piyasaları hakkında detaylı açıklamalar yaparak yatırımcıları uyarmaya devam etti.İslam Memiş, döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik hakkında açıklamalarda bulundu. FED faiz kararının büyük önem taşıdığını belirten Memiş, FED'in 25 baz puan artıracağı yönünde keskin sinyaller verdiğini söyledi. Altın ve gümüş paritelerindeki rakamların FED faiz kararının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacağını ifade eden Memiş, ONS altın için 1.960 dolar beklentisi olduğunu ve gümüşte 24,40 dolar beklediğini söyledi. Panikten uzak kalarak tuzağa düşmemenin önemini vurgulayan Memiş, yatırımcılara altın alım satımı için "bekleme" çağrısı yaptı.