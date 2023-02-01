Altın kahini İslam Memiş doların 400 TL birden yükseleceği tarihi verdi

Altın yatırımcıları uzman isimlerin açıklamalarını sık sık takip ediyor. Peki uzman İslam Memiş altın konusunda hangi yorumları yaptı? Altın yükselişi ne zaman başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCILARINI UYARIYOR
İslam Memiş piyasadaki dalgalandırmalar sebebiyle yatırımcıların kafasının karıştığını söyledi. Memiş'e göre Borsa İstanbul endeksinin 5353 puanla birlikte yüzde 1 satışı oldu ve dalgalı bir durum görüldü. Yatırımcı insanlar genelde uzun vadede kâr elde etmek için borsayı tercih ediyor. Ancak bunun kumar gibi görülmemesi lazım. Kredili işlem yapılmaması gerekiyor. Eğer yatırım yapan uzun vadeli bir yatırımcıysa uzun vadede zarar edilmesi çok zor ancak sene içinde 4400 dip seviye ve 6.500 seviye zirve beklentisi var. İslam Memiş satış ile ilgili son bir hamle daha gelebileceğini, düzeltme alanları olduğunu ve teknik bir düzelmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. İslam Memiş dolar ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Memiş, doların sabit olduğunu, bir dalgalanma olmadığını, 18.81 olarak bilindiğini ancak serbest piyasada 19.05 ve 19.07 seviyelerinde olduğunu, dolar konusunun seçimden sonra büyük bir yükseliş görebileceğini ve 24-25 seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Euro ise senenin ilk ayında dip seviyelerine gerilemişti ve şu an 1.08.58 seviyesi ve senelik olarak paritede 1.15 seviyede yukarı doğru çıkış görülecek. Düşüşler bir fırsat olarak görülecek ve 8 ay zamandan sonra Euro ekranlarda 20.42 olarak görülüyor ama serbest piyasada 20.66 seviyelerinde ilerliyor.
GRAM ALTIN GİDİŞATI DEĞİŞECEK
İslam Memiş gram altının kendi rekorunu kırdığını, 1175 seviyelerinde görüldüğünü ama serbest piyasada 1195 TL seviyesinde olduğunu söyledi. Senenin ilk zamanlarından itibaren 3 hafta içinde gram altın 81 TL artış gösterdi. Yatırımcıların bilmesi gerekiyor ki yükseliş henüz bitmedi ve hem altın hem gümüş rekor kırmaya devam edecek. Memiş'e göre gram altın 1280, 1350, 1450, 1500, 1550 rakamlarını görebileceğiz. Bu sebeple Memiş'in uyarılarına göre altın yatırımcılarının heyecanlı olmaması, sabretmesi gerekiyor. Senelik olarak düşük olabilir 1150 seviyelerinde olabilir ama ONS altında özellikle bir düşüş bekleniyor. ONS altının 100 dolar gibi bir seviyesi var ama seneye 1825 dolar seviyelerinden başlayan 1942 dolar seviyelerine kadar yükseldi. ONS altın fiyatında 2350, 2500 dolar seviyeleri bekleniyor. Gümüş fiyatları da gayet iyi gidiyor. 14.33 TL olarak görülüyor ama gümüş ons fiyatı 23.71 dolar seviyelerinde ilerliyor ve gram gümüş yatırımı gram altından daha fazla kâr elde edebilecek.
KRİPTO PARA PİYASASINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
İslam Memiş kripto
para piyasası ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Kripto para yatırımcısı olan insanlar da seneye iyi başladı. 16.500 puan dolar seviyeleri görüldü ve teknik olarak 25 bin dolar seviyeleri takip ediliyor. Yatırımcının 20-25 bin dolar aralığını iyi takip etmesi gerekiyor. Bitcoin piyasasında dalgalı bir durum olabilir. Kripto para da baskılanmaya devam ediyor ve uzun vadede sabırlı olmak gerekiyor. FED politikaları 1 Şubat tarihinde toplantı sonrası belirlenecek ve faiz kararı 25 puanlık artırım olmuştu. Daha önceleri 50 puan, 75 puan bir artırım yapılıyordu ve bu süreçte daha yumuşama yaşanacak. Bu durumda tüm dünyada pozitif bir beklenti var. 2023 senesi için değer kazanılacak bir döneme girilecek. Ters bir rüzgar olsa da dolar TL kurundan yana olmayacak. Dolar endeksi 108 seviyelerindeyken 101 seviyelerine geriledi ve ben 105 seviyelerini bekliyorum. Bu ataklar Mart ayında yaşanabilir. Aynı zamanda 92-94 seviyelerine gerileyen bir endeksle de karşılaşabiliriz.'