Altın Kayısı Ödülleri’nde TGRT Haber’e ödül

Spiker Dünyası Platformu tarafından her sene düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri'nin bu yıl 3'üncüsü Malatya'da düzenlendi. Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.Programın açılışında konuşan Spiker Dünyası Kurucusu Cengizhan Kaya, 13 yıl önce kurdukları platformun medya, iletişim ve spikerlik alanında önemli bir yere mevcut olduğunu belirterek, “Üçüncü organizasyonumuzu Türkiye'nin en özgü şehirlerinden bir tanesi olan Anadolu'nun en eski medeniyet noktalarından Malatya'da gerçekleştiriyor olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Alanında en değerli isimlerin desteklenmesinin temel felsefesi ile patlak veren en iyilerin seçildiği ödüllerin temel felsefemize uygun örnekleri arttırmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu yılki Altın Kayısı Ödülleri'nde hafta içi öğle haberi dalında Yılın En İyi Kadın haber Spikeri TGRT Haber'in oldukça verimli geçiren isimlerinden Meltem Günay'a verildi. Ödülünü Cengizhan Kaya'nın elinden alan Meltem Günay, burada yaptığı konuşmada, bir insanın emeğinin ödül ile taçlandırılmasının onur verici olduğunu kaydederek, kendisini ödüle layık görenlere teşekkürlerini iletti. Medya ve sanat dünyasında birçok ismin ödüle layık görüldüğü gecenin sonu itibariyle konuşan Meltem Günay, bugünün kendisi için çok gurur verici bir gün olduğunu ifade ederek, “Emeğinizin ödül ile taçlandırılması gurur veriyor. Bu bir ekip işi, sizler bizi görüyorsunuz ancak ben bu ödülü kendim mümkün oldukça ekip arkadaşlarım adına da alıyorum” şeklinde konuştu. Günay, Malatya'nın çok harika bir şehir olduğunu da belirterek, “İnşallah önümüzdeki günlerde Malatya'ya yeniden gelme fırsatımız olur” ifadelerine yer verdi. Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa