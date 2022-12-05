Altın Kelebek'e beyazlar içinde gelen Zeynep Bastık'ın dekolte gösterme çabası!







DEKOLTE GÖSTERME ÇABASI GÖZLERDEN KAÇMADI







Son zamanlarda iç çamaşırlarıyla çektidği pozlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, Altın Kelebek ödül törenine bembeya bir elbiseyle geldi. Ödül törenine en yakın arkadaşım şeklinde bahsettiği Edis ile gelen ünlü şarkıcı gecede 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görülmenin gururunu yaşadı.Kelebek Ödülleri'nde, kariyer yolunda ona destek olan ve onun için çok çalışan eski eşi Tolga Akış'a da teşekkür eden Zeynep Bastık'ın geceden farklı anlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.Gece için özel tasarlanan beyaz elbisesiyle pozlar veren Zeynep Bastık'ın sürekli bacak dekoltesini gösterme çabası gözlerden kaçmadı. Sosyal medyanın diline düşen bu hareketleri için yorum yağmuruna tutulan Zeynep Bastık için "Anladık bacakların güzel","İyi ki dekoltesi var", şeklinde yorumlar da yapıldı.