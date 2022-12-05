MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 13:14

Altın Kelebek'e beyazlar içinde gelen Zeynep Bastık'ın dekolte gösterme çabası!

Altın Kelebek ödül töreninde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görülen Zeynep Bastık, geceye en yakın arkadaşım dediği ünlü şarkıcı Edis ile geldi. Bir süre magazin gündemini Edis ile yaptığı samimi dans ile meşgul eden Zeynep Bastık'ın gece için tercih ettiği bol dekolteli elbisesinde dekolte havası atmaya çalışması sosyal medyanın diline düştü.

MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 13:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Altın Kelebek'e beyazlar içinde gelen Zeynep Bastık'ın dekolte gösterme çabası!


Son zamanlarda iç çamaşırlarıyla çektidği pozlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, Altın Kelebek ödül törenine bembeya bir elbiseyle geldi. Ödül törenine en yakın arkadaşım şeklinde bahsettiği Edis ile gelen ünlü şarkıcı gecede 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görülmenin gururunu yaşadı.

Zeynep Bastık'ın dekolte gösterme çabası

DEKOLTE GÖSTERME ÇABASI GÖZLERDEN KAÇMADI



Kelebek Ödülleri'nde, kariyer yolunda ona destek olan ve onun için çok çalışan eski eşi Tolga Akış'a da teşekkür eden Zeynep Bastık'ın geceden farklı anlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Zeynep Bastık'ın dekolte gösterme çabası

Gece için özel tasarlanan beyaz elbisesiyle pozlar veren Zeynep Bastık'ın sürekli bacak dekoltesini gösterme çabası gözlerden kaçmadı. Sosyal medyanın diline düşen bu hareketleri için yorum yağmuruna tutulan Zeynep Bastık için "Anladık bacakların güzel","İyi ki dekoltesi var", şeklinde yorumlar da yapıldı.

Zeynep Bastık'ın dekolte gösterme çabası

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Survivor Turabi’nin paylaşımına sessiz kalmadı
Survivor Turabi’nin paylaşımına sessiz kalmadı
Şevval Sam’ın gurur dolu gecesi
Şevval Sam’ın gurur dolu gecesi
Yargı dizisinin senaristi herkesi gözyaşlarına boğdu
Yargı dizisinin senaristi herkesi gözyaşlarına boğdu
Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı
Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı
Manken Özge Ulusoy’un acı günü
Manken Özge Ulusoy’un acı günü
Son Haberler
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Survivor Turabi’nin paylaşımına sessiz kalmadı
Survivor Turabi’nin paylaşımına sessiz kalmadı
Şevval Sam’ın gurur dolu gecesi
Şevval Sam’ın gurur dolu gecesi
Yargı dizisinin senaristi herkesi gözyaşlarına boğdu
Yargı dizisinin senaristi herkesi gözyaşlarına boğdu
Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı
Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı
Bakanlık hayvan sahiplerini uyardı: Son gün 31 Aralık! 1634 lira idari para cezası var..
Bakanlık hayvan sahiplerini uyardı: Son gün 31 Aralık! 1634 lira idari...
Ziraat Bankası o harcamaya 500 TL indirim yapıyor: Ay sonuna kadar vaktiniz var!
Ziraat Bankası o harcamaya 500 TL indirim yapıyor: Ay sonuna kadar vaktiniz...
Manken Özge Ulusoy’un acı günü
Manken Özge Ulusoy’un acı günü
Tüm treklifleri elinin tersiyle geri itti! Enner Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek..
Tüm treklifleri elinin tersiyle geri itti! Enner Valencia kariyerine...
Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!
Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!
Altın Kelebek ödüllerinde Gibi rüzgarı! Feyyaz Yiğit tek kelimesiyle herkesi kırdı geçirdi: Ödülleri de topladı!
Altın Kelebek ödüllerinde Gibi rüzgarı! Feyyaz Yiğit tek kelimesiyle...
Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla yararlanabilecek: 31 Aralık son
Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla...
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e Şenol Güneş yeşil ışık yaktı!
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e Şenol Güneş yeşil ışık...
Altın Kelebek'e Ezgi Mola damga vurdu! Siyasi açıklaması törende şok etkisi yarattı
Altın Kelebek'e Ezgi Mola damga vurdu! Siyasi açıklaması törende...
Final adayıydı! Masterchef'te beklenmeyen veda: Masterchef 4 Aralık elenen isim belli oldu!
Final adayıydı! Masterchef'te beklenmeyen veda: Masterchef 4 Aralık...