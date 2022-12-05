Altın Kelebek'e Ezgi Mola damga vurdu! Siyasi açıklaması törende şok etkisi yarattı







Ezgi Mola’nın sözleri geceye damgasını vurdu!







Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüller yeni sahiplerini buldu. En iyi kadın komedi oyuncusu ödülüne layık görülen Ezgi Mola’nın konuşması geceye damgasını vurdu. Kadın cinayetlerinden, yaşam hakkına kadar birçok konuya değinen Ezgi Mola, televizyon ekranlarından tüm milletvekillerine çağrıda bulundu.Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Netflix’te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde Cem Yılmaz ile birlikte başrolde yer almıştı. Dizide canlandırdığı Alev karakteri ile büyük beğeni toplayan Ezgi Mola, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “ En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu “ ödülünü aldı. Ödülünü Yasemin Sakallıoğlu’nun elinden alan Mola, yaptığı konuşma ile geceye damgasını vurdu.Ödülünü almak için sahneye çıkan Ezgi Mola, ödül için teşekkür ettikten sonra TBMM’deki tüm partilere seslendi. Ünlü oyuncu, TBMM’de kimsenin hangi siyasi görüşe sahip olduğu ile ilgilenmediğini, başta kadın cinayetleri olmak üzere tüm canlılar içi eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını dilediğini söyledi. Meclis’e seslenen Ezgi Mola, kadın cinayetlerine artık dur denilmesini, kadın, çocuk, hayvan ve ağaca kadar herkesin yaşam hakkı olduğunu söyleyerek, Meclis’in bu konuda bir adım atması gerektiğini, ilerleyen günlerde çok daha güzel bir yasa ile karşılaşmayı umduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın Altın Kelebek Ödülleri’nde yaptığı konuşma sosyal medyada da damga vurdu. Kullanıcılar Ezgi Mola için “ Helal olsun “ şeklinde yorumlar yaptı. ünlü oyuncuya tören salonundan da alkış yağdı.