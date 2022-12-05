MEDYA
05 Aralık 2022 - 19:35

Altın Kelebek Ödülleri'nde dikkat çeken isimlere ödüller! Altın Kelebek'te kim hangi ödülü aldı?

Altın Kelebek ödülleri yeni sahiplerini buldu. Ödül töreninde kim ne ödülü aldı merak ediliyordu. İşte tüm gece verilen Altın Kelebek ödülleri...

MEDYA
05 Aralık 2022 - 19:35
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Altın Kelebek Ödülleri'nde dikkat çeken isimlere ödüller! Altın Kelebek'te kim hangi ödülü aldı?


Bu yıl 48’incisi gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri yeni sahiplerini buldu. Kanal D ve Teve2 ekranlarında yayınlanan Altın Kelebek Ödül Töreni’nde müzikten televizyona kadar birçok dalda ödül verildi. Adaylar arasından yapılan oylama ile belirlenen isimler ödüllerini eve götürürken canlı yayını izleyemeyenler Altın Kelebek Ödüllerinde kim hangi ödülü kazandı merak ediyor.

Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde kim hangi ödülü kazandı?

En İyi Kadın Oyuncu: Pınar Deniz / Yargı



En İyi Erkek Oyuncu: Kaan Urgancıoğlu / Yargı

En İyi Dizi: Yargı / Kanal D

En İyi Yönetmen: Ali Bilgin / Yargı

En İyi Senarist: Sema Ergenekon / Yargı

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola / Erşan Kuneri (Netflix)

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Feyyaz Yiğit / Gibi (Exxen)

En İyi Komedi Dizisi: Gibi / Exxen

En İyi İnternet Dizisi: Dünyayla Benim Aramda / Disney Plus

En İyi Youtube – Influencer: Ceyda Kasabalı – Fırat Albayram

En İyi Erkek Sanatçı: Edis

En İyi Kadın Sanatçı: Zeynep Bastık

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

En İyi Erkek Sunucu: Kenan İmirzalıoğlu

En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar / Hasan Can Kaya

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Emel Sayın

En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

Yıldızı Parlayanlar: Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Taro Emir

En İyi Arabesk Müzik Erkek Sanatçı: Bilal Sonses

altın kelebek

En İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran

En İyi Yarışma: MasterChef

En İyi Magazi Programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

Başarı Ödülü: Polat Yağcı – Şarkılar Bizi Söyler

En İyi Romantik Komedi Dizisi: Aşk Mantık İntikam

En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu: İlayda Alişan

En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu: Burak Yörük

En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı: Şevval Sam

En İyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı: Resul Dindar

En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol

En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Köfn

En İyi Rapçi: Sefo

En İyi Müzik Grubu: Dedublüman

Azerbaycan’ın parlayan yıldızı: Turana Huseynli, Nazryn, Ayaz Babayev

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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