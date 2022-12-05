Altın Kelebek Ödülleri'nde dikkat çeken isimlere ödüller! Altın Kelebek'te kim hangi ödülü aldı?







Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde kim hangi ödülü kazandı?







Bu yıl 48’incisi gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri yeni sahiplerini buldu. Kanal D ve Teve2 ekranlarında yayınlanan Altın Kelebek Ödül Töreni’nde müzikten televizyona kadar birçok dalda ödül verildi. Adaylar arasından yapılan oylama ile belirlenen isimler ödüllerini eve götürürken canlı yayını izleyemeyenler Altın Kelebek Ödüllerinde kim hangi ödülü kazandı merak ediyor.En İyi Kadın Oyuncu: Pınar Deniz / YargıEn İyi Erkek Oyuncu: Kaan Urgancıoğlu / Yargı En İyi Dizi: Yargı / Kanal D En İyi Yönetmen: Ali Bilgin / Yargı En İyi Senarist: Sema Ergenekon / Yargı En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola / Erşan Kuneri (Netflix) En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Feyyaz Yiğit / Gibi (Exxen) En İyi Komedi Dizisi: Gibi / Exxen En İyi İnternet Dizisi: Dünyayla Benim Aramda / Disney Plus En İyi Youtube – Influencer: Ceyda Kasabalı – Fırat Albayram En İyi Erkek Sanatçı: Edis En İyi Kadın Sanatçı: Zeynep Bastık En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı En İyi Erkek Sunucu: Kenan İmirzalıoğlu En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar / Hasan Can Kaya Yaşam Boyu Onur Ödülü: Emel Sayın En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar Yıldızı Parlayanlar: Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Taro Emir En İyi Arabesk Müzik Erkek Sanatçı: Bilal SonsesEn İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran En İyi Yarışma: MasterChef En İyi Magazi Programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa Başarı Ödülü: Polat Yağcı – Şarkılar Bizi Söyler En İyi Romantik Komedi Dizisi: Aşk Mantık İntikam En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu: İlayda Alişan En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu: Burak Yörük En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı: Şevval Sam En İyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı: Resul Dindar En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Köfn En İyi Rapçi: Sefo En İyi Müzik Grubu: Dedublüman Azerbaycan’ın parlayan yıldızı: Turana Huseynli, Nazryn, Ayaz Babayev