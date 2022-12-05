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05 Aralık 2022 - 12:25

Altın Kelebek ödüllerinde Gibi rüzgarı! Feyyaz Yiğit tek kelimesiyle herkesi kırdı geçirdi: Ödülleri de topladı!

48'inci Pantene Altın Kelebek ödülleri yeni sahiplerini buldu. Törende Exxen'in Gibi dizisi rüzgarı eserken Feyyaz Yiğit'in tavırları herkesi kırdı geçirdi.

MEDYA
05 Aralık 2022 - 12:25
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Altın Kelebek ödüllerinde Gibi rüzgarı! Feyyaz Yiğit tek kelimesiyle herkesi kırdı geçirdi: Ödülleri de topladı!


Pantene Altın Kelebek ödüllerinin bu yıl 48’incisi düzenlendi. Ödül gecesinde en iyi dizi ve en iyi komedi dizisi kategorilerinde ödül verildi. Geceye damgasını vuran Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisi ve Exxen’in komedi dizisi Gibi oldu. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi 5 ödül birden aldı.

Yargı ve Gibi fırtınası esti!

Altın Kelebek Ödüllerinde Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisi neredeyse tüm ödülleri topladı. Ay Yapım imzalı Yargı dizisi toplam 5 ödül aldı. Kaan Urgancıoğlu ‘En İyi Erkek Oyuncu’, Pınar Deniz ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerinin sahibi oldu. Yargı dizisi de En İyi Dizi ödülünü alırken senaristi Sema Ergenekon En İyi Senarist Ödülünü, yönetmeni Ali Bilgin de En İyi Yönetmen Ödülünü aldı.



Pınar Deniz ödülünü alırken yaptığı konuşmada, küçüklüğünden beri bu ödülü almayı hayal ettiğini söyleyerek sevenlerine teşekkür etti.

gibi

Gibi’ye iki ödül birden! Feyyaz Yiğit kırmızı çizgimizdir!

Altın Kelebek’e damga vuran bir diğer dizi de Gibi oldu. Exxen platformunda 3 sezondur yayınlanan ve her bölümüyle izleyiciyi kahkahalara boğan Gibi dizisi ‘ En İyi Komedi Dizisi ‘ ödülünü aldı. Gibi’de canlandırdığı Yılmaz karakteriyle komedi dünyasını sarsan Feyyaz Yiğit ise En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Gibi’nin başrol oyuncuları Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan da sahneye çıkarak ödülünü aldılar.

Gibi oyuncuları kendilerine has üsluplarıyla sadece saniyeler içerisinde hiçbir şey yapmadan dahi herkesi güldürmeyi başardı. Üç oyuncu da ödülünü aldıktan sonra sadece İyi Akşamlar diyerek sahneden ayrıldılar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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