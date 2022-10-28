Altın kritik eşiğe takıldı! Uzmanlardan yatırımcılara 'O karara dikkat edin' uyarısı







28 EKİM CUMA GRAM VE ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI











UZMANLARDAN ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI

Altın fiyatlarında haftanın başındaki düşüş haftanın son işlem gününde de işlemeye devam etti. Dolar bazında altın fiyat endeksinin yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirisiyle birlikte düşen gram altının fiyatı, geçtiğimiz günlerde yeniden bin lirayı aştı. Yatırımcılar, Fed'in Kasım ayının ilk haftasında vereceği faiz kararını bekliyor... İşte 28 Ekim Cuma günü Kapalıçarşı'da bir gram altın ve çeyrek altın fiyatları...28 Ekim Cuma iş gününde alış fiyatını 1.665,84 liradan belirleyen Ons altın satış fiyatını da 1.666,18 liradan belirledi. Sabah saatlerinde kaydedilen güncel verilere göre gram altın fiyatı alışta 995,46 lira, satışta 995,65 liradan işlem görüyor. 28 Ekim tarihinde kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatının da alışta 1.592,29 liradan, satışta ise 1.627,42 liradan işlemde olduğu belirtiliyor.Yatırımcılar altın piyasasını takip ederek uzman yorumlarını ararken, büyük isimlerden de yorumlar geliyor. IG Pazar IG Pazar Strateji uzmanı Yeap Jun Rong, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumunda "Altın fiyatlarının düşüş eğilimi göz önüne alındığında, Fed'den bir faiz indirimi belirtileri varsa, güçlü bir kısa vadeli ralli çok muhtemeldir." ifadelerini kullandı. FXTM'den Lukman Otunuga ise altın fiyatları beklentisine ilişkin yorumunu yaparken; “Altının 1.655 doların altında devam eden zayıflığı, sırasıyla 1.615 dolar ve 1.600 doları açabilir. Ek olarak, 1.655 doların üzerinde bir kırılma, 1.670 dolar ve 1.680 dolara doğru bir yükseliş trendini tetikleyebilir." diye konuştu. SIA Wealth Management Baş Piyasa Stratejisti Colin Cieszynski'nin yorumu ise şu ifadeleri içerdi: “Altın piyasasındaki mevcut oynaklık, baş düşmanı ABD dolarının iniş çıkışlarından kaynaklanıyor. Ancak yatırımcılar, altının euro, sterlin ve yen gibi diğer para birimlerinden daha iyi performans gösterdiğini unutmamalıdır. Bu, bir değer deposu olarak rolünü sürdürdüğünü gösteriyor. Örneğin, bu yıl altın, bir değer saklama aracı olarak rolünü sürdürmeyi başardı. Öte yandan yen, BOJ'un onu desteklemek için daha fazla müdahaleye ihtiyaç duyduğu noktaya kadar çöktü. Bu anlamda, sadece karışık bir başarıya sahiptir."