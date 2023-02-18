'Altın mı, dolar mı' tercihi yapacak yatırımcıya seslenen İslam Memiş, dünyanın yeni gözdesini açıkladı!







ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?





ALTIN MI ALMALI YOKSA DOLAR MI?







"KOBALT HAKKINDA DÜNYA ÇOK KONUŞACAK"

Geçtiğimiz haftalarda altının yükselişiyle 1.185 TL'ye yükselen rekor kıran altın gram fiyatı, ons düştükçe değer kaybetmeye başladı. Gram altın dün tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 7 düşerek 1.103 TL'ye geriledi. Bu arada geçen yılı kâr etmeden kapatan altın onsu dün 1.828 dolara gerileyerek 2023'teki kazanımlarını yeniden yakaladı.ABD'de enflasyonun son aylar içinde beklentilerin fazlasında düşmesiyle dolar düşerken altın yükseldi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair piyasa beklentilerini yükseltti. Son dönemde açıklanan aylık ÜFE ve TÜFE rakamlarındaki artış ile birlikte yıllık beklentilerin üzerinde olması, Fed'in son toplantıda işaret ettiği gibi şahin tavrını sürdüreceği ve muhtemelen iki kez daha faiz artırımına gideceğine dair beklentileri de yükseltti. Dolar endeksi bu beklentiler üzerine 104,60'ı bulurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,92 ile Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı 10 yıllık tahvil getirisi Ekim'de yüzde 4,33 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fed'in Kasım ayı FOMC toplantısında faiz indirimine gideceğini açıklamasıyla düşüşe geçen 10 yıllık forward göstergesi, bugünlerde Fed'in bir yerine iki kez faiz artırımına gideceği ve faiz artırımına başlamayacağı yönündeki önerilerle yükseliyor.Altın düşerken dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini kırarak 19.30'a ulaştı. Ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen yatırımcılar 'En yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı hangisidir?' diye sormaya başladı. Altın ve döviz piyasaları uzmanı İslam Memiş geri dönmeyi tavsiye ediyor. Yatırımcılara 'altın mı dolar mı' tercihi yapılacağı konusunda konuşan uzman, yeni tercihi 'dünyanın yeni gözdesi' olarak adlandırdı ve ilk kez duyurdu.İslam Memiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Size bir yatırım aracı tanıtacağım. Söz verdim. Deprem nedeniyle yakında açıklamak istiyorum. Dünyanın yeni gözde aracı KOBALT (Co) olacak. Yatırımcı bu fırsatı değerlendirmeli. 82.000'di, 35.395'te kapandı. 2023-2024'te dünya bunu konuşacak" dedi.