EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 12:00

Altın ons fiyatı, 2020'den bu güne en dip seviyeyi gördü!

Altın ons fiyatında ibre bir süredir ters yönde ilerliyor. Düşüş eğilimine gene ons altın son 2 yılın en dip seviyelerine kadar inerken bu durum altının gramında da düşüşe neden oldu.

EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 12:00
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Altın ons fiyatı, 2020'den bu güne en dip seviyeyi gördü!


Koronavirüs pandemisi sürecinin arından bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, altının ons fiyatını yükseltmişti. Bir süredir ibrenin tersine döndüğü görülürken 2020'den bu yana ons altının en dip seviyelerde olduğu açıklandı.

Altından yaşanan düşüş eğilimi sonrası fiyatı Nisan 2020'deki seviyelerinin altına gerileyen ons altının 1693 dolara kadar düştüğü görüldü. Bu durumun hemen ardından ise gram altında yüzde 0,25 azalma görüldü ve 955 liraya geriledi.



Altın ons fiyatı

Gözler ABD merkez Bankası'ının (FED) faiz kararında!

Altının ons fiyatından yaşanan ters yönlü hareketlilik sonrası gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrilirken, FED'in faiz artırımı sonrası altının daha da agresifleşebileceği beklentisi oluştu. Gün içerisinde yüzde 0,20 oranında değer kaybı yalayan altının ons fiyatının 2020 yılı Nisan ayındaki seviyesinin de altına düşmesi değer kaybının devam edeceği düşüncesini de oluşturdu.

Gram altının piyasalarda 955 liradan alıcı bulmasının ardından çeyrek altının da bin 571 liraya gerilediği yarım altın fiyatının da piyasalarda 3 bin 148 liraya alıcı bulduğu öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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