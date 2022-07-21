Koronavirüs pandemisi sürecinin arından bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, altının ons fiyatını yükseltmişti. Bir süredir ibrenin tersine döndüğü görülürken 2020'den bu yana ons altının en dip seviyelerde olduğu açıklandı. Altından yaşanan düşüş eğilimi sonrası fiyatı Nisan 2020'deki seviyelerinin altına gerileyen ons altının 1693 dolara kadar düştüğü görüldü. Bu durumun hemen ardından ise gram altında yüzde 0,25 azalma görüldü ve 955 liraya geriledi.
EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 12:00
Altın ons fiyatı, 2020'den bu güne en dip seviyeyi gördü!
Altın ons fiyatında ibre bir süredir ters yönde ilerliyor. Düşüş eğilimine gene ons altın son 2 yılın en dip seviyelerine kadar inerken bu durum altının gramında da düşüşe neden oldu.
EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 12:00