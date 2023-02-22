Altın piyasası FED fiyatlamasına odaklandı! Tutanaklar her şeyi değiştirebilir..







ALTIN PİYASASI ‘FED’ FİYATLAMASINA ODAKLANDI











Altın fiyatları geçen Salı günü ABD Ocak enflasyonunun beklentileri aşmasıyla düştü. ABD enflasyonu Ocak ayındaki yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e geriledi, ancak yüzde 6,2'lik piyasa beklentilerini aştı. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi ABD Federal Rezervinin (Fed) faiz oranlarını uzun vadede yüksek tutacağına dair umutları artırdı.ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artıracağına dair beklentiler, küresel olarak doları daha da güçlendirdi ve altın fiyatını aşağı çekti. Geçen Cuma günü bir ons altın 1.818 dolara düşerek 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Altın onsu, haftayı 1.841 dolarda bitirmek için dibi test ettikten sonra yükseldi.Gram altın ise geçen Cuma günü 1103 liraya kadar geriledikten sonra haftayı 1117 liradan kapattı. Yatırımcılar ise bugün FED tutanaklarını bekliyorlar. Bugün saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) tutanaklarına piyasalarda her şeyi değiştirebilir gözüyle bakılıyor. Bilindiği üzere FED 1 Şubat'ta faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltmişti. Faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı alan Fed toplantı tutanakları bu akşam açıklanacak. Fed tutanaklarından gelecek faiz artırımlarına ilişkin sinyaller altın fiyatlarına yön verecek.