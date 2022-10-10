Altın piyasasında 7 ay sonra bir ilk! Kapalıçarşı fiyatları değişti.. Yatırımcılar şaşkın!













10 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Gram altın fiyatları geçen hafta ons tarafındaki güçlü kazanımların ardından 1039 TL'ye yükseldi. Bugün (10 Ekim 2022) Pazartesi günü altın fiyatı ciddi oranlarda düşüş yaşadı. Geçen hafta gram altın 1.039 TL'yi geçmiş ve yatırımcısını oldukça sevindirmişti. Cuma günü yaşadığı düşüşle Kapalıçarşı fiyatları bir anda değişen gram altın yeni haftaya da düşüş eğilimin de başladı. Piyasalarda gram altının fiyatı 1005 TL'ye kadar düştüğü görülüyor.En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının hareketliliği yatırımcılar tarafından yakından izlenmektedir. Geçen hafta yükselmeye başlayan altın fiyatları aylık 1033 lira ile en yüksek seviyesine ulaştı. Yeni haftalık Gram Altın fiyatı 1000 lira seviyesinde.GRAM ALTIN FİYATI Alış: 1.007,09 Satış: 1.007,28 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 1.611,44 Satış: 1.647,00 ALTIN/ONS FİYATI (Dolar) Alış: 1.622,98 Satış: 1.658,76 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 6.445,75 Satış: 6.567,86 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 3.212,80 Satış: 3.294,00 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 920,49 Satış: 952,03