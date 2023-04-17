Altın profesörü İslam Memiş'ten olay tahmin! Gram altın o tarihte 1550 TL'yi vuracak!







ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR







BİN 550'Lİ RAKAMLARI GÖRECEK

Altın ve para piyasaları konusunda uzman olan İslam Memiş, gram altın fiyatları için zirve tahminini "bir uyarım var" diyerek detaylandırdı. Geride bıraktığımız haftanın analizlerine dayanarak, Memiş orta ve uzun vadede gram altın fiyatlarının "rekor" seviyelere ulaşabileceğini belirtti.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftanın altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Memiş, Kapalıçarşı'da gram altın bozdurma fiyatının 1320 TL, alma fiyatının ise 1328 TL olduğunu belirtti. Ortalama ve uzun vadede altın fiyatlarının yeni rekorlarını görmeye devam edeceğimizi öngören Memiş, hem dolar hem ons tarafındaki yükselişin gram altını pozitif etkileyeceğini vurguladı. ABD enflasyon verilerinin önemine de dikkat çeken Memiş, şimdi gözlerin Fed'in Mayıs toplantısına çevrildiğini ve muhtemelen 25 baz puan artış yapacaklarını düşündüğünü belirtti. Bu durumun ons altın fiyatlarını yukarı çekeceğini ifade eden Memiş, ayrıca jeopolitik risklerin de arttığına dikkat çekti. Uzun vadede altın yatırımı yapmak isteyenler için fiyatların henüz zirvelerini görmediğini ifade eden Memiş, ancak altın yatırımının her zaman risk taşıdığını ve piyasalardaki değişimlerin dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükseliş eğilimindeki gram altın fiyatları hakkında orta ve uzun vadeli öngörülerde bulunurken, bir uyarıda da bulundu. Memiş, "Çok yüksek bir rakamda olduğumuz için kısa vadede düzeltmeye ihtiyacımız var. Zamanında altın almamış yatırımcılar için de zaman zaman fırsatlar olacaktır. Önümüzdeki haftalarda buraları beklemeye devam edeceğiz. Kar satışlarında hiç almamış ya da altın borcu olanlar için fırsat olacak. Elinde altın olanlar da yerine koyarız diye bir şey yok. O piyasa bitti, beklemeye devam etsinler. 1450-1550'li rakamlar var önümüzde." şeklinde konuştu.