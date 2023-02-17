Altın profesörü korkutan gerçeği açıkladı! Dolar o tarihte 5 TL birden fırlayacak: Elinde dolar olanların gözü kulağı o günde!

Ekonomist İslam Memiş dolar kuru ile tahminleriyle açıklamada bulundu. Yeni rakamdan da bahseden İslam Memiş'in tahminleri beklendik yönde değil. Yatırımcılara tavsiyelerde buldu. İslam Memiş'in bu süreçte tavsiyeleri nelerdir? Dolar tahminlerinde kötü haber ne? Merak edilen detaylar haberimizde. DOLAR TAVAN YAPACAK!
İslam Memiş yaptığı tahminlerle isabetli atışlarda bulunmuştur. Altın tahminlerinde önemli bir yere sahip olan ekonomist İslam Memiş bu sefer dolar tahmininde bulundu. Dolar tahmini yatırımcıları korkuttu. Doların tavan yapacağı 24-25 TL olacağı belirtildi. Bu sabah itibariyle yeniden yükselişe geçen dolar kuru yatırımcıları düşündürdü. Dolara yatırım yapıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Ülkemizde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen 2 deprem sonrasında dolar kuru sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Ünlü ekonomist aynı zamanda altın ve para uzmanı İslam Memiş dolar kuru ile uyarıda bulunarak kötü haberi iletti. Deprem nedeniyle borsanın kapatılmasında büyük tepki gösteren İslam Memiş borsada çöküşün olacağını belirtti. Bugün köşe yazısında değerlendirme ve dolar kuru tahminlerinde bulunan İslam Memiş şu sözlerde bulundu: "Deprem felaketinden önce 2023 yılı öngörümüz dolar/TL kurunda maksimum 24-25 lira aralığı değil miydi? Peki dolar/TL 24-25 lira olduğunda “Bak gördünüz mü deprem zararının maliyeti bu” mu diyecekler? Bunun gibi gelecek haftalar konuşulacak onlarca örnek verebilirim. Şimdi kararı siz verin. “Yandık, battık” diyenlere inanıp borsa getirisinden uzak durup, dövize mi yükleneceksiniz? Bence bir kez daha düşünün. Ortada büyük bir acı, büyük bir maliyet var. Arkasında ise çökmeyecek bir ekonomi var. Ben karamsar değilim, ekonomik olarak hızlı toparlanacağız. Karar verirken üzülmeyin!". diyerek açıklamada bulundu.