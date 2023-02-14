Amerika’nın ekonomi piyasasındaki beklenmedik hareketler finansçıları şaşırttı.
Altın profesöründen altın alacaklara uyarı! Hızlı olan kazanacak: İşte merak edilen o pik tarihi!
Bütün dünyada ekonomi hakkında haberler yakından takip ediliyor. Amerika’da tarım dışı istihdam verilerinin 118.000 seviyesinde olması konuşulurken 517.000 artış gösterdiği ekonomistleri şaşkına uğrattı. Listelerde meydana gelen bu artıştan sonra altın gibi değerli madenlerde de bunun etkisinin yaşanacağı dile getirildi. Ünlü finans uzmanı İslam Memiş konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar… Amerika daha önce yaptığı açıklamada tarım dışı istihdam verileri için beklenen rakamın yaklaşık 118.000 olduğunu duyurmuştu. Fakat ekonomi piyasalarındaki yaşanan ani ve beklenmedik değişiklikler sonucunda tarım dışı istihdam verisinin 517.000 artış göstermesi ekonomistleri daha şaşırttı. Buna göre son iki ayın tarım dışı istihdam verileri 71.000 seviyesinde yukarıya doğru bir artış gözlendi. Amerika’nın yaptığı açıklama ile beraber ons altının endeksinin %0.9 düştüğü belirtilirken dolar endeksinin %0.4 oranında artış yaşandığı belirtildi. Böylece ekonomi listelerinde ons altının fiyatının 1900 dolar civarının da altına indi. Ülkemizin gündeminde yer alan işsizlik sadece bizim değil bütün dünyanın yaşadığı sıkıntılar arasında yer alıyor. Amerika’da ekonomi hakkında yapılan bu açıklamaların ardından işsizlik oranının da şaşırtıcı bir şekilde tarihi bir inişe geçtiğini açıkladı. Amerika’da 1969 yılından bu yana en düşük seviyeye düşen işsizlik oranları %3,4 seviyelerinde düşüş yaşandı. Borsada yaşanan bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarındaki dengesiz hareket de devam etmektedir. Bu konu hakkında altın ve para piyasaları hakkında finans uzmanı olan İslam Memiş açıklamada bulundu. İslam Memiş’in yaptığı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.