Finans
14 Şubat 2023 - 16:00

Altın profesöründen altın alacaklara uyarı! Hızlı olan kazanacak: İşte merak edilen o pik tarihi!

Amerika'da beklenen 118.000 değerindeki tarım dışı verisinin 517.000 seviyesinde artış yaşanması altın piyasalarını etkiler mi? İslam Memiş açıklamada bulundu. İşte Memiş'in açıklamaları...

Finans
14 Şubat 2023 - 16:00
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Altın profesöründen altın alacaklara uyarı! Hızlı olan kazanacak: İşte merak edilen o pik tarihi!
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Amerika’nın ekonomi piyasasındaki beklenmedik hareketler finansçıları şaşırttı.

altın

Altın profesöründen altın alacaklara uyarı! Hızlı olan kazanacak: İşte merak edilen o pik tarihi!



Bütün dünyada ekonomi hakkında haberler yakından takip ediliyor. Amerika’da tarım dışı istihdam verilerinin 118.000 seviyesinde olması konuşulurken 517.000 artış gösterdiği ekonomistleri şaşkına uğrattı. Listelerde meydana gelen bu artıştan sonra altın gibi değerli madenlerde de bunun etkisinin yaşanacağı dile getirildi. Ünlü finans uzmanı İslam Memiş konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

Amerika daha önce yaptığı açıklamada tarım dışı istihdam verileri için beklenen rakamın yaklaşık 118.000 olduğunu duyurmuştu. Fakat ekonomi piyasalarındaki yaşanan ani ve beklenmedik değişiklikler sonucunda tarım dışı istihdam verisinin 517.000 artış göstermesi ekonomistleri daha şaşırttı. Buna göre son iki ayın tarım dışı istihdam verileri 71.000 seviyesinde yukarıya doğru bir artış gözlendi. Amerika’nın yaptığı açıklama ile beraber ons altının endeksinin %0.9 düştüğü belirtilirken dolar endeksinin %0.4 oranında artış yaşandığı belirtildi. Böylece ekonomi listelerinde ons altının fiyatının 1900 dolar civarının da altına indi.

Ülkemizin gündeminde yer alan işsizlik sadece bizim değil bütün dünyanın yaşadığı sıkıntılar arasında yer alıyor. Amerika’da ekonomi hakkında yapılan bu açıklamaların ardından işsizlik oranının da şaşırtıcı bir şekilde tarihi bir inişe geçtiğini açıkladı. Amerika’da 1969 yılından bu yana en düşük seviyeye düşen işsizlik oranları %3,4 seviyelerinde düşüş yaşandı. Borsada yaşanan bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarındaki dengesiz hareket de devam etmektedir. Bu konu hakkında altın ve para piyasaları hakkında finans uzmanı olan İslam Memiş açıklamada bulundu. İslam Memiş’in yaptığı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

borsa

ÜNLÜ FİNANS UZMANI İSLAM MEMİŞ ALARM VERDİ

Amerika’da yaşanan bu ekonomik gelişmelerin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kısa sürede açıklamada bulundu. Memiş, Amerika’da meydana gelen gelişmelerin ardından altın gibi emtiaları bekleyen durum hakkında bilgi verdi. İslam Memiş, piyasalar hakkında yaptığı açıklamaları resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan faydalanarak duyurdu. Buna göre Memiş, emtia fiyatlarındaki uzun süreli olmayan beklentinin düşüş olacağı hakkında beklentileri olduğunu belirtti.

Gümüş ve altın fiyatlarında beliren gram ve ons altın bazındaki düşüşün sürekli olmayacağının altını çizen İslam Memiş, “ Al-unut” ifadesini kullandı. İçinde bulunduğumuz yıl boyunca gram ve altın fiyatlarında hırçın şekilde yükselişlerin yaşanabileceğine dikkat çeken Memiş, “Ons altında 1850 ile 1890 dolar, ons gümüşte 22.50 ile 23.00 dolar arası bana ideal" cümlelerine yer verdi.

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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