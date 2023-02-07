Altın rafa dolar zirveye çıkıyor! Uzman isim pik tarihini duyurdu







İSLAM MEMİŞ ALTIN UYARILARI







İslam Memiş son günlerde altın ve dolar ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Peki altın gidişatı ile ilgili neler düşünülüyor? Altın yatırımcısını neler bekliyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş FED toplantısı sonrası verilen kararların bütün döviz kurlarını etkilediğini ve ülkemizde birkaç ay içinde gerçekleşecek olan seçimin de döviz kurunu etkileyeceğini, doların 25 TL seviyelerinin üstüne bile çıkabileceğini belirtti.Aynı zamanda Memiş, bitcoin piiyasası ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Memiş bitcoin piyasasında yatırım yapacak vatandaşlar için de şanslı bir dönem olduğunu belirtti. Doların 25 TL seviyelerine çıkacağını belirten Memiş bitcoin fiyatının da 25 bin dolar seviyelerine yükseleceğini söyledi.