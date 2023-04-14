Finans
14 Nisan 2023 - 11:49

ALTIN REKORA DOYMUYOR! Yastık altında gram altın ve çeyrek altın biriktirenler DİKKAT! O tarihte 1500 TL olacak! Hemen kuyumcuya koşun

Altın fiyatları enflasyon endişeleriyle yükselişe geçerek birçok yatırımcının seçim sürecine odaklanmasına neden oluyor. Gram ya da çeyrek altın sahibi olanların fiyatlar hala yüksekken harekete geçmeleri tavsiye ediliyor.

Finans
14 Nisan 2023 - 11:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ALTIN REKORA DOYMUYOR! Yastık altında gram altın ve çeyrek altın biriktirenler DİKKAT! O tarihte 1500 TL olacak! Hemen kuyumcuya koşun

Altın Fiyatları Enflasyon Endişeleri Arasında Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı



Son günlerde altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması altın yatırımcılarını, gram ve çeyrek altın sahiplerini heyecanlandırdı. Uzun süredir 1248-1250 TL civarında seyreden gram altın fiyatı, ABD'nin % 5'lik enflasyon artışı açıklamaları ile uçuşa geçti. Altın yatırımcısı seçim sürecine odaklanmış durumda... Ramazan bayramı öncesindeki son haftada altın yeni rekorunu yenileyerek, uyarıların yapılmasına neden oldu.

Altın Fiyatları Enflasyon Endişeleri Arasında Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı



Elinde gram ve çeyrek altını olanlar için geçtiğimiz aylarda Piyasalar Uzmanı Finansal Analist ve Altın Kahini olarak bilinen İslam Memiş'in '1500 TL'ye kadar yükselecek' açıklamaları yeniden gündeme geldi. Bu nedenle gram ya da çeyrek altını olanların hemen kuyumculara gitmeleri tavsiye ediliyor. 14 Nisan Cuma günü itibariyle son güncelleme; gram altın (spot) 1270 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 2078 TL olarak fiyatlanıyor. Yarım altın 4157 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını ise 8288 TL. Ons altın, %0,13 artışla 2042 dolar seviyesinde.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ