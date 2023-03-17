Altın sınırları yıktı geçti! Gram altın o tarihte geçmişi unutturacak: 6'lı tahmin ağızları açık bıraktı!

FED 50 baz puanlık faiz artışları masaya yatırılırken ABD bankacılık sektörleri üzerinden gelen iflas haberleri ortalığı karıştırırken faizlerin hareketliliği yaşandı. ABD'de varlık sınıflandırılmasında en büyük 16. banka olan SVB iflasıyla beraber dengeler şaştı. İşte, güncel altın fiyatlarıyla beraber 2023 yılı için altın yorumları haberimizde.
2023 YILI ALTIN YORUMU
-Amerikan finans
kuruluşu altın fiyatları tahminleri yüzde 3,8 artışla beraber 1900 dolar ons seviyeleri yükseldi.
-Natixis, ortalama tahminler üzerinden ons başına 17090 dolar olan ilk 2023 tahmininde ise 1830 dolara yükselmesi bekleniyor. -ABN -Amro Group, değerli metalin 2023'te ortalama 1.900 dolar/ons olacağını tahminler arasında.
GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK NOKTA
Credit Suisse bankasında bulunan likidite sorunuyla beraber artan endişelerle beraber gram altın 1.182 seviyelerini geçerken İsviçre Merkez Bankası’nın likidite sağlanmasıyla geri çekilmeler yaşanması söz konusu. Yukarı yönlü işlemlerde ise 1.175 önemli direnç olarak kayıtlara geçti.
KISA SÜREDE ALTIN VADE TAHVİLİ
Ünlü ekonomist olan Nouriel Roubini altın konusu hakkında yorumlarda bulunurken uzun vadeli süre içerisinde hazine tahvillerinden yatırımcıların riske karşılık olarak izlenmesi durumunda güvenli liman olmadığı bilgisi verildi. Çözüm kısa vadeli hazineler, altın ve diğer metaller üzerinden yüzde 20 kaybın olacağı belirtildi.
17 MART 2023 ALTIN FİYATLARI
Ons altın: 1.945 dolar Gram altın: 1.200 TL Çeyrek altın: 1.943 TL Cumhuriyet altını: 8.072 TL 22 ayar bilezik: 9.158 TL