Altın, son 11 ayın kritik eşiğinde! Talepte azalma yükselme beklentilerini artıyor

Çarşamba günü itibariyle altın piyasasında sert düzeyde hareketler yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz gülerde ons altıın fiyatının önemli bir eşik altına sarktığı anlaşılırken son bir ayın en dip rakamını gördüğü kaydedildi. ABD’de açıklanan tüketici fiyatlarında Haziran ayı verileri yıllık oranda 9.1 şeklinde artış gösterdi ve 41 yılın rekorunu kırdı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından ise altın piyasalarında bir harekletlilik yaşanmaya başlandı. Giderek değer kaybı yaşayan Altın Fiyatları
son 5 haftalık düşüşünü sürdürürken değerli metal statüsünde olan altın 11 ayın en dip noktalarına kadar ilerledi.
Talepte azalma yükselme beklentilerini artıyor
Dolar kurunun yükselmesi ve ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılan toplantılar sonrası faiz artırımı kararı alınırken kuvvetli beklentiler külçe altın taleplerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Spot altının yaklaşık olarak yüzde 0,35 düşüşle ons başına 1703 dolara gerilediği bildirilirken hafta içerisinde bu güne kadar yüzde 2,1 değer kaybettiği aktarılşdı. Son günlerde altın ABD'de vadeli işlemler statüsünde yüzde 0,2 değer kaybetti ve 1701 dolara kadar geriledi. Haziran ayı içinde 1030 TL’nin üstüne çıkmayı başaran gram altın da bugün 956 TL’den alıcı bulurken ons altın fiyatının düştüğü sonrası bu durumdan etkilenerek yeniden düşmeye başladı. Dolar, 20 yıl içerisinde zirveye çıkan ve denizaşırı yatırımcılar açısından çok fazla talep gören altının, bu nedenlerden dolayı da talebini baskıladığı anlaşıldı. Gram altın günümüzde 954 liraya kadar gerileyerek yüzde 1.7 oranında bir düşme yaşadı.
Yatırımcılar ay sonunu merakla bekliyor!
Diğer taraftan altın yatırımcıların gözleri bu ay sonu gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına çevrilecek. ABD’de enflasyon rakamların sonrasında da aslından en çok merak edilen konunun detaylı bilgileri ay sonunda ortaya çıkacağı söylendi. FERD üyelerinin faiz artırımı yapmasının hemen ardından 100 puan değerindeki artışın oluşması halinde faiz artışı 1990’lı yıllardan bu güne kadar yapılmış olan en büyük faiz artışını yaşayacak. Piyasalarda gram ve çeyrek altının fiyatları 15 Temmuz Cuma sabahından itibaren çeyrek altının 1.528,22 lira alış yapıldığı ve 1.561,90 lira satış fiyatı üzerinden de işlem gördüğü bildirildi.