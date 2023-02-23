Piyasada Gramgold, Reşat Altın ve Hamit Altın olarak adlandırılan ürünler için baskılı kıymetli madenler tanımlanmış, standartlar belirlenirken ülkede işlenmemiş baskılı kıymetli madenleri kimlerin alıp satabileceğine dair kurallar getirilmiştir. Bu konudaki Cumhurbaşkanı kararı ve bazı yardımcı düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe alınmıştır. Türk Parası Kıymetini Korunmasına yönelik hazırlanan 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması kararında piyasadaki Gram Altın, Reşat Altın ve Hamit Altın olarak adlandırılan ürünler için “basılmış kıymetli maden” tanımı oluşturulmuştur. Bu yönetmelik, Türkiye'de ticareti yapılabilecek ham ve basılı değerli metaller için standartlar belirlenmiştir.
EKONOMİ
23 Şubat 2023 - 14:27
Altın ticaretinde ithalat kısıtlanıyor! Yeni kural resmen açıklandı: Bundan sonra zorunlu olacak...
Türk parasının değerini korumak ve kıymetli madenlerin ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satışını düzenlemek için önemli değişiklikler yapıldı. Bu nedenle 15.000 doları geçmeyen altın ihracatı, Türkiye'den yapılan alımların belgelenmesi şartına tabi olacak.
EKONOMİ
23 Şubat 2023 - 14:27