Altın ticaretinde ithalat kısıtlanıyor! Yeni kural resmen açıklandı: Bundan sonra zorunlu olacak...













YURT İÇİ SATIŞTA DÜZENLEME

Piyasada Gramgold, Reşat Altın ve Hamit Altın olarak adlandırılan ürünler için baskılı kıymetli madenler tanımlanmış, standartlar belirlenirken ülkede işlenmemiş baskılı kıymetli madenleri kimlerin alıp satabileceğine dair kurallar getirilmiştir. Bu konudaki Cumhurbaşkanı kararı ve bazı yardımcı düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe alınmıştır. Türk Parası Kıymetini Korunmasına yönelik hazırlanan 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması kararında piyasadaki Gram Altın, Reşat Altın ve Hamit Altın olarak adlandırılan ürünler için “basılmış kıymetli maden” tanımı oluşturulmuştur. Bu yönetmelik, Türkiye'de ticareti yapılabilecek ham ve basılı değerli metaller için standartlar belirlenmiştir.Yeni düzenlemeye göre yolcular kendi değerli metal ve değerli taşlardan oluşan takılarını ülkeye getirip, yurt dışına çıkarma hakkında sahip olacaklar. Daha yüksek değerli mücevher ihracatı, girişte veya Türkiye'den belgeli satın alımda beyana tabi tutulacak. Bu karar kapsamında sadece Darphane ve Maliye Bakanlığınca ruhsatlandırılmış izabehaneler ile Borsa İstanbul AŞ'nin yayınladığı izabehaneler listesinde yer alan izabehaneler tarafından üretilen standart ham kıymetli madenlerin işlem görmesine izin verilir. Rafineriler, kıymetli maden komisyoncuları, ruhsatlı acenteler ve Maliye Bakanlığınca faaliyet göstermeye yetkili ruhsatlı kuyumcular aracılığıyla işlenmemiş standart ve damgalı kıymetli maden alım satımı yapılabilecektir. Standart dışı işleme tabi tutulan kıymetli madenler, Ticaret Bakanlığı ruhsatlı kuyumcular dışında Türkiye'de yerleşik kişilere satılamaz. Basılmış kıymetli madenlerin alım ve satımı, sadece Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilen izabe ve darphanelerde yapılmalıdır. Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Aracı Kurumu, Borsa İstanbul'a ithal edilecek ham kıymetli madenlerin ilk yurt içi satış işlemini gerçekleştirecek. Mücevher ve ziynet eşyası dışındaki kıymetli madenlerin cinsi ve oluşan piyasa borsa tarafından belirlenir.