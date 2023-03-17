Altın ucuzken alamayanlar üzülmesin! İslam Memiş yeni fırsat kapısını araladı: Gram altındaki düşüşte son bir gün daha var!

İslam Memiş, hızla artan gram altın ile ilgili yatırımcılara sevindirici haber verdi. O tarihte bir şans daha olacağını söyledi. Gram altında beklenen düşüş ne zaman gerçekleşecek? Merak edilen detaylar haberimizde.
GRAM ALTIN İÇİN O TARİH ÖNEMLİ!Finans analizi yapan İslam Memiş, gram altın, euro, dolarda tahminlerini açıkladı. Gram altın için tahminler yatırımcılar için merakla beklenmektedir. İslam Memiş ise gram altın için 'son bir şans' dedi.
İslam Memiş, TV100'de yazısında altın piyasası içerisinde gerçekleşmesi beklenen tahminlerini açıkladı: "Piyasayı yeni hafta içerisinde oldukça yoğun veriler ve ekonomi gündemi beklemektedir. Yurt içersinde öne çıkan verilerde ödemeler dengesi, perakende satışlar, konut satışları, konut fiyatları ve bütçe rakamları görülmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" ve Fitch'in Türkiye için kredi notu değerlendirmesini de haftanın son günü analistler tarafından dikkatle takip edileceği ve gündem maddeleri olarak takvimde yerini alacağı bilinmektedir. Yurt dışı piyasalarında ön planda yer alan başlıklar, ABD enflasyon rakamları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararıdır. ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faiz kararı küresel piyasalar için oldukça önem arz etmektedir. Orta vade ve uzun vade içerisinde beklentilerimde farklılık yoktur. Altın, gümüş, EUR/USD paritesi yukarı doğru; dolar endeksi (dxy) aşağı doğrudur. Geçen hafta ABD Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisinin beklentiden yüksek olması, ABD’de iki bankanın batması emtia fiyatlarını destekledi." Bist 100 Endeksi için de açıklamada bulundu: "Endeks, haftayı 5.384 puandan tamamlamıştır. ABD’de batan bankaların psikolojik etkileşimi, banka hisselerinde hissedilebilir. Bu hafta banka hisselerini takip etmenize gerek yoktur. Endeks tarafında 5.150-5.450 aralıklarında takip edecektir. Dolar/TL kurunun güçlenmesi, satışları destekleyebilir. Dolar endeksi haftayı 1,0637 seviyesinden tamamlamış olsa da ileriki zaman içerisinde 1,15 seviyesi beklentimdir. 1,05 seviyesini en alt seviye olarak görmekteyim. 1,0550-1,07 bu hafta içerisinde olacak seviye aralığıdır. ECB’nin faiz kararı olduğundan aralıkta dalgalanması beklenmektedir. Hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğini gördük. Haftayı 104,63 civarında tamamlamıştı. 103,20 seviyesine kadar geri çekilmesini takip etmekteyim. ECB’nin faiz kararı ve Christine Lagarde’nin açıklamaları etkili olabilir." dedi. Gümüş, oldukça uygun ve ucuz kalmaktadır. Orta ve uzun vade için değerinin oldukça altında yer almaktadır. 23 dolar seviyesini geçmesi halinde önü açık diyebiliriz. Ons altın ve gram altın da geçen hafta yaşanan artış için ise üzülmeye gerek yoktur. Bir kez daha alım imkanı sunulacağını öngörmekteyim. Haftalardır yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirttim. Yıl sonunda alım fırsatını verdikten sonra durmaksızın artış görülecektir. Özellikle haziran ayı ardından beklenmektedir. Ons altın 1.880 dolar seviyesi sonrasında yeniden 1.830 dolar seviyesine düşebilir. Salı günü itibari ile kârlı satışlar görülmektedir. Gram altın da ons tarafından olumsuz etkilenebilir diyebiliriz. Alamadım diye üzülmeyin, son bir şans beklenmektedir." dedi.