Altın uzmanı gram altının 1500 TL olacağı tarihi ilan etti! Hazır olun diyerek ters köşe yaptı







İSLAM MEMİŞ PİYASA YORUMLARI







Yatırımcı insanlar konu ile ilgili uzman isimlerin açıklamalarını ve uyarılarını sık sık araştırıyor. Peki İslam Memiş piyasa ile ilgili hangi yorumları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcı insanlar için sık sık uyarılarına ve açıklamalarına devam ediyor. İslam Memiş son olarak piyasa ile ilgili şu yorumları yaptı; 'Mart ayının başlamasıyla birlikte yeni bir dönem açıldı. BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftası 5 bin 58 puanla tamamlamıştı ve 4 bin 950- 5 bin 250 puan aralığında devam ediyor. Kısa vadede piyasa için baskılanma sürecinin devam etmesi bekleniyor. Yaşanan deprem felaketinden sonra dolar ekranlarda 18.84-18.89 seviyelerinde, serbest piyasada ise 19.10-19.30 seviyelerinde devam ediyor. Orta ve uzun vadede artış gösterebileceğini düşünüyorum. 2023 senesi için 24-25 TL seviyeleri ile ilgili tahminlerim devam ediyor. Euro ekranlarda 18.80-20.50 seviyelerinde, serbest piyasada ise 20.18-20.30 seviyelerinde devam ediyor.Parite sebepli pozitif beklentilerim hala aynı. 2023 senesi dolar değil Euro senesi olacak. Çünkü 1.15 seviyelerinden kaçılmayacak. Bugünlerde 1.05 seviyelerini geçen parite çok düşük, atak olduğu zaman yükselişe geçecek. Senelik olarak 1.450 TL seviyelerini kıran gram altın ile ilgili tahminim 1.550 TL. Dolar ve ONS tarafında beklenen ataklar senenin ikinci döneminde olacak. Bu hafta gram altın 1.128- 1.148 TL seviyelerinde devam ediyor. Dolar endeksinin 105 seviyesine çıkması baskılanma yaşanmasına sebep oldu. 1.810 dolar seviyelerine geriledi, bu hafta 1.850 dolar olmasını düşünüyorum. Bitcoin 23-25 bin dolar aralığında kaldı. 23 bin dolar altında 21 bin 500, 25 bin dolar üstünde 28 bin aralığı bekliyorum. Baskılanma devam ediyor. Dolar ve TL karşısında bu hafta her şey al-sat yapmak için avantajlı gibi duruyor.'