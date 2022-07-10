Altın uzmanı İslam Memiş'ten gram altın senaryosu: Bu tarihte tepetaklak olabilir!

İslam Memiş Eylül ve Ekim ayını işaret etti

Yıl sonuna doğru gram altının 1.450 Tl seviyelerine yükseleceğini söyleyen ve bu açıklamalarıyla dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatımcıları için Eylül ve Ekim aylarını gösterdi. Son 6 aydır herhangi bir resesyon beklemiyoruz diyenlerin bu durumu geçici enflasyon ifadelerini kullanarak piyasayı oyaladıklarını söyleyen İslam Memiş, Eylül ayında büyük bir tufan yaşayacaklarını ve bu durumunda o tufanın ayak sesleri olduğunu kaydetti. Bu süreç içerisinde vatandaşların duygularıyla değil de akıllarıyla hareket etek zorunda olduklarını vurgulayan İslam Memiş, küçük yatırımcıların aslında perde arkasında bir çekirdek parası olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda bu hafta dolar savaşı olduğundan bahseden İslam Memiş, doların diğer entrümanlarla üstünlük sağlamak için hepsini ezip geçtiğini ifade etti ve açıklamasında kimsenin kısa vadeli dalgalanmalarla işi olmadığı aktarı ve herkesin gardını almasını uyarı olarak ifade etti.Enflasyon n diğer taraftan altın ve gümüş demek olduğunu da hatırlatan İslam Memiş, buna rağmen yatırımcıların altınlarını veya gümüşlerini kaybetme korkusunu akıllarından çıkarmaları gerektiğini söyledi ve küresel dünyada doların değer artışı olduğunu, Türkiye’de ise ortalama yüzde 80 civarından bir enflasyon olduğunu söyledi. Altın fiyatlarının düştüğüne yönelik yapılan açıklamaları dikkate alınmamasını aktaran İslam Memiş, bankadan gram altını 994 lira alındığını ve altın fiyatının Kapalıçarşı’da 994 lira olduğunu açıkladı. Hiç kimsenin tuzağa düşmek için bir girişimde bulunmaması gerektiğini konusunda uyarılar yaşan Memiş, herkesin varlıklarınıza sahip çıkmasını ve kimsenin duyguları ile hareket etmemesini söyledi.