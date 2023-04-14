Altın uzmanından yatırımcılara uyarı! Yeni alım yapmak isteyenler, fırsat arayanlar iyi dinleyin... Kritik seviyeleri işte buralar







ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?







Altın fiyatları üzerinde yükseliş devam ederken rekora doymayan ons altın ABD enflasyon verilerinin devamında ciddi bir toparlanma durumu yaşarken bu hareketliliğin ne kadar süreceği ise merak konusu oldu. Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları üzerinde merak edilen tüm sorulara yanıt Altın ve Para Piyasaları Uzman Senol Kaan'dan geldi.ONS altın üzerinde geri çekilmeler yaşanırken bu durumun devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Kaan, ilk seviyede dip fiyatlara odaklanmak gerektiğine vurgu yaparken destek seviyelerinde fiyatların yükseldiğinin altını çizdi. ONS altın fiyatları 2040 seviyelerini aşamaz hale gelirken geri çekilmelerin olabileceği yönünde tahminler yapıldı.Uzman Senol Kaan, ons altının tekrar yükselişe geçmesiyle 2050'li seviyelere kadar çıkmasıyla direnç seviyesinin kırılmış olmasıyla 2098-2100 seviyelerine kadar artış gösterebileceğini duyurdu. Yeni yılla beraber altın ve gümüş için fırsatlar çoğalırken altın yatırımcılarına sabırlı olun uyarıları yapıldı. 2024 yılına kadar sabredenleri zengin olacağına işaret edildi.