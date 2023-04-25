EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 13:45

Altın ve dolar almak isteyenler dikkat! İslam Memiş tarih verdi: O günden sonra sakın yapmayın!

24 Nisan'da açılacak olan altın ve para piyasalarıyla ilgili olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi. Memiş, doların yükselmeye devam edeceğini ve dolar karşısında birçok şeyin değerinin aşağı yönlü olacağını belirtti. Ayrıca, "sıkıcı bir hafta olacak" dedi. İşte altın ve dolar almak isteyenlerin ilgilendiği haberin ayrıntıları...

EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 13:45
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Altın ve dolar almak isteyenler dikkat! İslam Memiş tarih verdi: O günden sonra sakın yapmayın!
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21 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımlarında, finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının kısa vadede gerilemesi gerektiğini ve Türk Lirası bazlı fiyatların da kısa vadeli olarak balon olduğunu belirtti. Ayrıca, ons tarafında düzeltmenin başladığını ve gram tarafında ise spekülasyon olduğunu ifade etti. Memiş, yıl içinde beklentilerinin altının gram bazında 1.450-1.550 aralığında ve ons bazında ise 2.350-2.400 aralığında olacağını söyledi. Bu paylaşımlarıyla kendi analizlerine dayanan öngörülerini aktaran Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki potansiyel gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

altın dolar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugünkü paylaşımlarında önceki mesajında belirttiği gibi ons tarafında düzeltmenin başladığını ve 2.000 doların üzerinde ons fiyatlarında alım yapmayacağını ifade etti. Ons tarafının bugün 1.970 dolara gerilemesiyle birlikte ilk düzeltmenin gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, gram tarafında ise spekülasyonların hala devam ettiğini ve gram almayacağını belirtti. Yıllık beklentilerinde değişiklik olmadığını ve yıl içinde altının gram bazında 1.450-1.550 aralığına, ons bazında ise 2.350-2.400 aralığına ulaşmayı beklediğini ifade etti. Memiş, güncel piyasa durumuna dair analizlerini paylaşarak takipçilerini bilgilendirmeye devam etti.



Bugün paylaştığı mesajda ise "Altın 1.983 $, gümüş 24,96 $ TL bazlı da kısa vadede gerilemesi gerek. TL bazlı fiyatlar kısa vade için balon. Alım için haber veririm, şu an erken. Fed'e kadar 1.960-2.010 $ aralığı oyalanır." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, bu hafta Perşembe günü saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğunu ve dolar endeksinin yukarı yönlü hareket ettiğini belirterek sıkıcı bir hafta beklentisiyle ayın son haftasını değerlendirdi.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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