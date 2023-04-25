Altın ve dolar almak isteyenler dikkat! İslam Memiş tarih verdi: O günden sonra sakın yapmayın!

21 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımlarında, finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının kısa vadede gerilemesi gerektiğini ve Türk Lirası bazlı fiyatların da kısa vadeli olarak balon olduğunu belirtti. Ayrıca, ons tarafında düzeltmenin başladığını ve gram tarafında ise spekülasyon olduğunu ifade etti. Memiş, yıl içinde beklentilerinin altının gram bazında 1.450-1.550 aralığında ve ons bazında ise 2.350-2.400 aralığında olacağını söyledi. Bu paylaşımlarıyla kendi analizlerine dayanan öngörülerini aktaran Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki potansiyel gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
Bugün paylaştığı mesajda ise "Altın 1.983 $, gümüş 24,96 $ TL bazlı da kısa vadede gerilemesi gerek. TL bazlı fiyatlar kısa vade için balon. Alım için haber veririm, şu an erken. Fed'e kadar 1.960-2.010 $ aralığı oyalanır." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, bu hafta Perşembe günü saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğunu ve dolar endeksinin yukarı yönlü hareket ettiğini belirterek sıkıcı bir hafta beklentisiyle ayın son haftasını değerlendirdi.