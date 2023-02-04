Altın ve dolar köşede dursun! Bunu alanlar bir yıl sonra paraya para demeyecek: Uzmanların göz bebeği oldu!







GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİNDE, ÇİN'İN YENİDEN AÇILMASININ ETKİSİ Gümüş, bir dönem yatırımcının gözdesi olan bir metal olarak biliniyor. Altın fiyatlarının üstünde hareket eden gümüşte, son zamanlarda hareketlenme yaşanıyor. Dünyanın en büyük otoriteleri, gümüşün uzunca bir süredir altının gerisinde kalan fiyatının büyük bir sıçrama yaparak, altına fark atacağını öngörüyor.





ÇİN'İN ETKİSİ İLE GÜMÜŞ DAHA DA ARTACAK!

Uzmanlar, Çin'in yeniden açılmasının gümüşe altından daha iyi bir performans sağlayacağını öngörüyor.Çin’in uzun süre sonra yeniden dünyaya yeniden açılmasının gümüşe altından daha iyi bir izleteceği öngörülüyor. Gümüşün fiyatı son 6 ayda yüzde 14 değer kazanarak 23.0-24.0 dolar bandında seyir izliyor. Ancak altın/gümüş oranı yüzde 80’in üzerinde ve bu metal altına kıyasla daha ucuz bir seviyede. Uzmanlar, Çin’in yeniden kapılarını açmasıyla birlikte gümüş fiyatlarındaki rallinin körükleneceğini söylüyor. ICICI Prudential Asset Management Company (AMC) baş yatırım stratejisi Chintan Haria, Çin’in yeniden açılmasının gümüş fiyatlarındaki ralliyi körükleyeceğini iddia ediyor. Axis Securities Emtia Bölüm Başkanı Pritam Patnaik ise, “Çin'de salgın hafifler ve ülke daha fazla kesinti olmadan yeniden açılırsa, bu durumda ana metaller ve gümüş ralli yapacak.' dedi. Gümüş, uzun süredir altının gerisinde kalan bir metal olarak kalmaya devam ederken, Çin’in yeniden açılmasıyla birlikte gümüş fiyatlarındaki rallinin körükleneceği ve altından daha iyi duruş sergilemesine neden olacağı iddia ediliyor. Gümüş fiyatlarındaki bu rallinin devam etmesi, yatırımcılar için çok iyi bir getiri elde etme fırsatı sunacak.