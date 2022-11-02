Altın ve doların kaderi saat 21.00'de belli oluyor! Analistlerden düşüş sinyali







FED faiz kararı altın ve doları nasıl etkileyecek?







Dolar rekora koşuyor

Fed’in kararı altın fiyatlarını frenleyebilir

Altın ve dolar fiyatlarında bir süredir dengesiz bir tablo hüküm sürüyor. Gündemin bir numaralı konularından biri olan bu ikilide fiyat artışı devam ederken gözler akşam saatlerinde açıklanacak FED’in faiz kararına çevrildi. FED’in faiz kararını açıklamasına çok kısa bir süre kala analistlerden dolar ve altın yorumu geldi. İşte piyasada son durum…Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz kararı tüm piyasaları doğrudan etkiliyor. Bu nedenle açıklamaya saatler kala piyasadaki son durum araştırılıyor. ABD ekonomisindeki yavaşlama devam ederken, ülke adım adım resesyona sürükleniyor. Burada altın ve dolar yatırımcıları faiz kararını heyecanla beklerken karar 2 Kasım Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak.Fed’in faizleri Kasım ayında 75 baz puan artırması bekleniyor. Analistlerin bir kısmı Fed’in sıkılaşmada gevşemeye gideceği beklentisini sürdürürken, bir kısmı da faizin hızla artırılacağı yönündeki düşüncelerini sabit tutuyor. Ekonomistler, ABD enflasyonunun merkez bankası hedeflerinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed’in açıklaması ardından doların gücüne güç katmasını ve altın fiyatlarının bir miktar gerilemesinin beklendiğini ifade ediyor.Dünya Gazetesinden Hilal Sarı’nın haberine göre, National Australia Bank para birimi stratejisti Rodriggo Catril, dolar kurundaki düşüşün Fed’in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentisi sonucu oluştuğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğunu, doların zirve yaptığını fakat düşmesinin beklenmediğini aktardı.Altın fiyatlarındaki puslu hava devam ederken, Fed’in faiz kararının ardından kaderi belli olacak. Fed’den şahin değil de güvercin bir açıklama yapılması halinde altının 1600 dolarda sabit kalacağını bekleyen analistler, şahin bir Fed mesajı gelmesi ile bu noktada tutunamayacağını ve altın fiyatlarının düşebileceğini dile getiriyor. Analistler, altının 1600 dolar seviyelerinde direnç zemini oluşturduğunu ancak Fed’den şahin bir faiz artırımı kararı gelmesi halinde bu noktada kalamayacağını vurguluyor. Ancak bir başka analistin söylemine göre ise faiz artırımlarının risk iştahını artırarak güçlü ülkelerin para birimlerinde ve altın fiyatlarında yükselişleri beraberinde getirebileceğini işaret ediyor. FED’in faiz kararı 2 Kasım Çarşamba saat 21.00’de açıklanacak. Açıklama sonrasında altın ve dolar kurunda gerçekleşen değişimleri öğrenmek için Haberport’u takip etmeye devam edin.