Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve altında dört ay sonra ne olacağını açıkladı. Yükselen dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Memiş, ABD Merkez Bankasının (FED) Şubat ayına kadar faiz oranlarını artıracağını ve bu kapsamda ise döviz kurunun biraz daha yükselebileceğini ifade etti. Dolar kurunun 20 veya 21 TL'lere kadar çıkabileceğini öngördüğünü belirten İslam Memiş, "Türkiye faiz oranlarını, afları, konut ve arazileri indiriyor, saygın haneler yurtdışına gidiyor ama hanelere hızlı bir para girişi var. Vana yeni açılmaya başlıyor. Önümüzdeki aylarda ekonomide daha fazla sürpriz açıklanacak." diye konuştu.
EKONOMİ
13 Ekim 2022 - 13:47
Altın ve doların yönünü anlatan İslam Memiş'ten "Tezgaha gelmeyin" uyarısı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın borsasına giden herkesin mutlaka ons fiyatına bakması gerektiğini belirterek "Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin!" uyarısında bulundu. Memiş, dolar kuru hakkında konuşurken ise "Kur biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. 20-21 TL olabilir" ifadelerini kullandı.
EKONOMİ
13 Ekim 2022 - 13:47
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