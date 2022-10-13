Altın ve doların yönünü anlatan İslam Memiş'ten "Tezgaha gelmeyin" uyarısı!













"TEZGAHA GELMEYİN"

GÖZLER FED'İN AÇIKLAYACAĞI KARARDA

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve altında dört ay sonra ne olacağını açıkladı. Yükselen dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Memiş, ABD Merkez Bankasının (FED) Şubat ayına kadar faiz oranlarını artıracağını ve bu kapsamda ise döviz kurunun biraz daha yükselebileceğini ifade etti. Dolar kurunun 20 veya 21 TL'lere kadar çıkabileceğini öngördüğünü belirten İslam Memiş, "Türkiye faiz oranlarını, afları, konut ve arazileri indiriyor, saygın haneler yurtdışına gidiyor ama hanelere hızlı bir para girişi var. Vana yeni açılmaya başlıyor. Önümüzdeki aylarda ekonomide daha fazla sürpriz açıklanacak." diye konuştu.Altın bozdurma düşüncesi olan yatırımcıların mutlaka altının ons fiyatına bakmaları gerektiğine dikkat çeken İslam Memiş, dolandırılmadan tezgaha gelmeden yatırımların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Altının son 20 yıl içinde yüzde 6290 kar oranı sağladığından bahseden Memiş, ons ve gram arasında ayrım yapılması gerektiğini çünkü ons altının dolar bazında, gram altının ise TL bazında ayarlandığını kaydetti. Memiş konuşmasının devamında ise "Altın düştü." Efendim, para düşmedi. Gram Altının gerçek fiyatı 1001 liradır. Altın borsasına gidenler ons fiyatına baksın. Altın bir nimettir, yatırım aracı değil." diye konuştu.Bugün saat 15:30'da ABD'nin Eylül ayı enflasyon oranı açıklanacak. Ağustos'ta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de yüzde 0,2 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun Ağustos'taki yüzde 8,3'ten Eylül'de yüzde 8,1'e gerilemesi beklenirken, çekirdek enflasyonun aynı dönemde yüzde 6,3't yüzde 6,5'e yükselmesi bekleniyor.