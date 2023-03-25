Finans
25 Mart 2023 - 23:45

Altın ve dolarla rekor patlaması geliyor! Selçuk Geçer korkutan tarihi açıkladı: Birikimi olan bunu yapsın!

Döviz piyasasında yaşanan hareketlilik uzmanların yorumlarını da hızlandırdı. Peki Selçuk Geçer yatırımcı için hangi uyarıları yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
25 Mart 2023 - 23:45
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Altın ve dolarla rekor patlaması geliyor! Selçuk Geçer korkutan tarihi açıkladı: Birikimi olan bunu yapsın!


Dolar yatırımcısı vatandaş son dönemlerde yaşanan artışlar sebebiyle uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Çarpıcı yorumlarıyla tanınan Selçuk Geçer dolar uyarılarına devam ediyor. Peki Selçuk Geçer dolar ile ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELÇUK GEÇER DOLAR UYARILARI DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankası kararları sonrasında gram altın 2 bin TL seviyesine dayanmış ve dolar da 19 TL seviyelerinden işlem görmeye başlamıştı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar ile ilgili yorumlarını yaptı. 



Selçuk Geçer Dolar Açıklamaları

FED kararında 25 puan artış yaşanırsa gram altının 2023 senesi bitmeden 2 bin TL seviyesine çıkacağını söyledi. Selçuk Geçer dolar kurunun 14 Mayıs seçim gününe gelene kadar hükümet tarafından baskılanmaya devam edeceğini ancak seçim sonrasında doların 26 TL seviyelerine ulaşacağını, dolar kurunun üstündeki baskılanma devam ederse sene sonuna kadar 35-40 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini söyledi. Selçuk Geçer bu dönemde dolar borcu yapılmaması gerektiğini ve dolar borcu olanlarında bir an önce borçlarını bitirmesi gerektiğinin altını çizdi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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