Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'den flaş gram altın tahmini! Gram altında kaçırılmaz fırsat için yeni tahmin geldi! Bunu kaçıran çok üzülür







ALTIN FİYATLARINA SON DURUM







ALTIN NE KADAR OLACAK?

Piyasada görülen sessizliğin nedeni için kar satışlarını işaret ederken yaşanacak krizlerin piyasalarında pozisyon aldı açıklandı. Dolar karşısında her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Memiş, enstrümanın değer kazandığını belirtirken yeni haftada altın fiyatlarının ne durumda olacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Gram altın için kaçınılmaz tahminler yapıldı.Yeni haftaya giriş yapılırken borsaya toparlanma ile başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Memiş, borsa üzerinde ki destek seviyelerinin 4900 puan olduğunu belirtirken ilk seviyede 5.250 devamında ise 5.200 puana kadar yükselmelerin olacağını işaret etti. Dolat TL kurunda görülen rakamların 19,09 olduğuna işaret ederken serbest piyasada rakamların 19,40 seviyelerine kadar çıkacağı tahminleri yapıldı. Orta ve uzun vadede görünümün pozitif yönde olduğuna değinen Memiş, euro dolar paritesinde destek seviyesinin 1,0635 olduğunu açıkladı.Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatlarında 1858 dolar civarında haftayı tamamlayan ons altın günümüzde 2 bin dolar seviyelerine ulaştı. Fiyatların düşüşe geçmesiyle beraber 1948 dolar seviyelerinde yer alacağı belirtildi. Uzman isim Memiş, direnç seviyesinin 1998 dolar olduğuna vurgu yaptı. Gün geçtikçe hareketlilik seyir değiştirirken kar satışlarına bağlı olarak 1150 ile 1170 rakamlarının ekranlara yansıdığı görüldü. Ons gümüş fiyatlarının ise hala ucuz olduğunu söyleyen Memiş, 22,80 destek ve 23,50 direnç seviyelerinin görülebileceği hakkında yorumlarda bulundu.