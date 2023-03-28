Piyasada görülen sessizliğin nedeni için kar satışlarını işaret ederken yaşanacak krizlerin piyasalarında pozisyon aldı açıklandı. Dolar karşısında her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Memiş, enstrümanın değer kazandığını belirtirken yeni haftada altın fiyatlarının ne durumda olacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Gram altın için kaçınılmaz tahminler yapıldı.
Finans
28 Mart 2023 - 19:30
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'den flaş gram altın tahmini! Gram altında kaçırılmaz fırsat için yeni tahmin geldi! Bunu kaçıran çok üzülür
Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş gram altın için öyle bir yorum yaptı ki kimse bu kadarını beklemiyordu. Altın fiyatlarındaki kritik gelişmeleri açıklayan uzman isim sorular tek tek yanıtladı. Memiş'ten flaş gram altın tahmini geldi.
Finans
28 Mart 2023 - 19:30