Finans
15 Kasım 2022 - 11:08

Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını uyardı: Dikkat edin!

Finansal piyasa uzmanı İslam Memiş piyasalardaki gelişmeler ile ilgili kritik açıklamalarına devam ediyor. Piyasalarda dalgalanma devam ederken finans piyasası uzmanı İslam Memiş dikkat çekici bir açıklama yaptı. Özelliklle borsa yatırımcılarını 'dikkatli olun' diye uyaran uzmanın ismi, yükselme trendinin sürdüğünü söyledi. İşte, İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama ve detaylar..

Finans
15 Kasım 2022 - 11:08
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Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını uyardı: Dikkat edin!
Bilindiği üzere FED, faiz oranlarını 75 baz puan artırma kararı alarak, faiz oranlarını yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Bu gelişmeyi altın, kripto para birimleri ve borsaya bakış izledi. Finansal piyasalar uzmanı İslam Memiş, vatandaşları ve yatırımcıları uyardı.

"REKOR TAZELEYEN BORSA'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR"

Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını uyardı

Finans piyasası uzmanı İslam Memiş, borsa endekslerindeki yükselişle ilgili olarak YouTube hesabından paylaştığı bir videoda şunları söyledi:

"Borsa İstanbul yeni bir rekora imza attı ve yükdseliş trendine devam ediyor. Fakat dikkatli olun. Uyarılarımı 3 haftadır tekrarlıyorum. Özellikle bir şirketin endeks tarafı yerine değer tarafına odaklanmanız, şirketi iyi tanımanız ve açıklamalarını dikkatle takip etmeniz gerekiyor.”

BIST'TEN YÜZDE 140 GETİRİ

BIST 100, bugüne kadar yaklaşık yüzde 140 daha karlı. Endekste yukarı yönlü beklentiler devam ediyor. BİST 100 endeksi Ekim'de yüzde 25,1 arttı. Bu, Aralık 2003'ten bu yana en iyi performans. BIST 100 Kasım ayı başı itibarıyla yüzde 12 yükseldi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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