Altın yatırımcılarına İslam Memiş'ten acil çağrı: '2 gün kaldı, hazırlanmaya başlayın!'

“UCUZ ALTIN ​​ALMAK İÇİN SON GÜNLERDEYİZ”

"BİR DÜŞERSE İKİ YÜKSELECEK"

Vatandaşların en çok tercih ettiği altın, Türkiye ve dünya piyasalarında her geçen gün yeni yatırım araçlarının ortaya çıkmasına rağmen zirvedeki yerini koruyor. 2023 yılı sert bir ralli ile başlasa da Şubat ayında geri çekilme yaşayan ve tüm getirileri sıfırlayan altın, ABD bankacılık krizi sonrasında yeniden atak yapmaya başladı. Ekonomistler tarafından yapılan yorumlarda yaz boyunca altında önemli bir artış olma öngörüsü yer alırken İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi.Kapalıçarşı'nın nabzını tutan altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, gün içinde 1259 lirayı gören ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan altının yönünü yeniden yukarı doğru çevirdiğini söyledi ve yatırımcılara şu tavsiyeleri verdi: "ABD'den gelen son verilerle birlikte enflasyonun 5'in altına inmiş olması, güçlü ve istikrarlı bir rallinin artık an meselesi olduğunu gösteriyor. Mevcut ralliler zamanın sadece bir kısmı. Muhtemelen son faiz artışı Fed'in oranı Mayıs ayında zam 25 baz puan ve sabit oranlar 2023 sonuna kadar geçerli olacak. Bu aşamada altının ons fiyatının 2350$ seviyesini geçeceğini söylemek yanlış olmaz. Elbette teknik düzenlemeler ve kısa vadeli aşağı yönlü hareketler olacaktır ama burada önemli olan her kırılmadan sonra paniğe kapılıp satış yapılmaması ve sabırlı olmak. Küçük yatırımcıların en çok düştüğü tuzaklardan biri de budur. Uzun vadeli düşünürseniz, şu anda yıl sonunda bir gram altının gramını 1500 lira olarak tahmin ediyor olmama rağmen, ilk sıçrama tahminimi 1600-1700 liraya indirmeme neden oldu.2023 altın yılı olacak dedim. Hala bu açıklamanın arkasındayım. Başta gümüş olmak üzere tüm emtialar çok kazançlı bir yıl geçirecek. Getiri açısından altından daha iyi performans gösteren belki de tek yatırım aracının gümüş olacağı kanaatindeyim. Bu tarihten sonra altının onsunun 2000 doların altına düşeceğini düşünmüyorum. Geçen hafta bahsettiğim gibi, en düşük fiyattan satın almak isteyenlere 2023 penceresi kapandı. Ancak yine de bu yıl için 2350 dolar/ons limitinin aşılmasını beklediğim için kar etmek mümkün. Doğal olarak söz konusu artışlara göre gram artışları olacaktır. 14 Mayıs seçimleri sonrası kurun yükselmesi muhtemel olan 1 gram altın, yani gün bazında 1.259 lira dolar gibi yükselecek ve dolar/TL kuru yükseleceği için 1 gramın TL karşısındaki değer kazanması çifte destek alacak. . Burada uzun süre bekleyenler, yıl sonunda en çok paraya sahip olacaklar. Ons başına 2000 doların altında bir yere düşmeyecek olsa da, bu hafta yine de bir satın alma fırsatı olarak sunulabilir. Önümüzdeki haftalarda, özellikle kripto para birimleri için boğa sezonu başladığına dair işaretler ortaya çıkmaya devam ederken, altının güçlü ve uzun vadeli olması muhtemel. Belki o tatil haftaya olur, bu yüzden son iki gün ve bunun yi bir şans olduğunu değerlendiriyorum.Her zaman kendi kendime söylediğim gibi: "Altın zirveye ulaştı, satmalı mıyım?". Damla olur mu sorulan sorular Altın yükseliş görmedi. Şimdilik ucuzdan biraz daha pahalı olduğunu bile söyleyebiliriz. Bir düşüş olup olmayacağı hakkında. Evet düşecektir. Hiçbir yatırım aracının sonsuza kadar yüksek kaldığı görülmemiştir fakat vadeden bahsedecek olursak altın bir kez düşerse altın bir kez yükselir. Bundan dolayı sabırlı olunmalı ve her molada takılıp kalmamak önemlidir. Aynı kurallar borsalar, kripto para birimleri veya borsalar için de geçerlidir. Ne yazık ki, küçük yatırımcılar için yüksekten alıp düşükten satmak bir alışkanlık haline geldi. Panik yapmayan ve birikimlerine sahip çıkan yatırımcıların buradan çok memnun kalacağını düşünüyorum." İslam Memiş, yorumlarının kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak, bu iddialara dayanarak insanları alım satım yapmamaları konusunda uyardı.