Altın yatırımcılarına kötü haber! Altın fiyatları tepetaklak oluyor! 29 Ocak güncel altın fiyatları







GÜNCEL ALTIN FİYATLARI







Altın alacak vatandaşlar ve altın yatırımcıları internet üzerinden merakla güncel olarak altın durumunu araştırıyor. Peki altınların güncel olarak fiyatı ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Altın fiyatları merakla araştırılıyor. Ocak ayının sonunda beklenen FED toplantısının faiz kararının da altın fiyatını etkileyeceği biliniyor. FED toplantısının 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılması bekleniyor. Altın fiyatları ise şu şekilde;-Gram altın alış 1.164.91 TL, satış 1.164.69 TL -Çeyren altın alış 1.904.53 TL, satış 1.863.51 TL -Yarım altın alış 3.809.26 TL, satış 3.715.37 TL -ONS altın alış 36.230.22 TL, satış 36.209.59 TL -Gremse altın alış 19.341 TL, satış 19.092 TL -Ziynet altın alış 7.595.21 TL, satış 7.454.03 TL -Ata altın alış 7.929 TL, satış 7.881 TL