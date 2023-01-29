Finans
29 Ocak 2023 - 12:55

Altın yatırımcılarına kötü haber! Altın fiyatları tepetaklak oluyor! 29 Ocak güncel altın fiyatları

Altın yatırımcıları altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki altın fiyatları güncel olarak ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
29 Ocak 2023 - 12:55
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Altın yatırımcılarına kötü haber! Altın fiyatları tepetaklak oluyor! 29 Ocak güncel altın fiyatları
TAKİP ETTAKİP ET


Altın alacak vatandaşlar ve altın yatırımcıları internet üzerinden merakla güncel olarak altın durumunu araştırıyor. Peki altınların güncel olarak fiyatı ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları merakla araştırılıyor. Ocak ayının sonunda beklenen FED toplantısının faiz kararının da altın fiyatını etkileyeceği biliniyor. FED toplantısının 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılması bekleniyor. Altın fiyatları ise şu şekilde;



Güncel Altın Fiyatları

-Gram altın alış 1.164.91 TL, satış 1.164.69 TL

-Çeyren altın alış 1.904.53 TL, satış 1.863.51 TL

-Yarım altın alış 3.809.26 TL, satış 3.715.37 TL

-ONS altın alış 36.230.22 TL, satış 36.209.59 TL

-Gremse altın alış 19.341 TL, satış 19.092 TL

-Ziynet altın alış 7.595.21 TL, satış 7.454.03 TL

-Ata altın alış 7.929 TL, satış 7.881 TL

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ