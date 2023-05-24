Altın yatırımcılarına müjde: Bu tuzağa düşmeyin! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları aldı başını gitti!







GÜNCEL ALTIN FİYATLARI











Altın, ülkemizde güvenli bir yatırım aracı olarak popülerliğini sürdürmektedir. Hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen altın alım ve satım işlemleri, günlük olarak kurdaki değişimlere göre takip edilmektedir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ikinci tur seçimleri öncesinde yatırımcıları yüksek fiyatlardan alım yapmamaları konusunda uyarıyor. Manipülasyon riskine dikkat çeken Memiş, piyasaların daha kontrollü bir seyir izlediğini belirtiyor.Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın gibi farklı altın birimlerinin fiyatları da sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, canlı yayında yaptığı açıklamada, gram altının bin 375 TL olduğunu ve ons altının takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Kısa vadede gram altında değer kayıpları yaşandığını belirten Memiş, yaz aylarında altın fiyatlarında yükseliş öngörüsünü koruduğunu ifade ediyor. Uzman isim, altın ve dolar fiyatlarındaki mevcut seyrin kalıcı olmayacağını ve bin 350 - bin 380 aralığında dalgalanmaların devam edeceğini belirtiyor. Bin 350 altındaki seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Güncel verilere göre, anlık serbest piyasa altın fiyatları gram başına alışta 1.251,42 TL ve satışta 1.251,64 TL şeklindedir. Çeyrek altının alış fiyatı 2.234,00 TL, satış fiyatı ise 2.301,00 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 8.977,00 TL ve satış fiyatı 9.229,00 TL olarak kaydedilmiştir. Ayrıca tam altın 23 Mayıs günü alışta 8.816,76 TL ve satışta 8.997,59 TL fiyat seviyelerinde işlem görmüştür. Altın, yatırımcılar için değer saklama ve değer artışı potansiyeli sunan bir seçenek olmaya devam etmektedir. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi, altın yatırımlarında da piyasa koşullarını ve uzman görüşlerini takip etmek önemlidir.