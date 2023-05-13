EKONOMİ
13 Mayıs 2023 - 19:00

Altın yatırımcısına tarih verildi: Tam 8 bin TL olacak!

Son dönemlerde altın piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ederken bir yorum da o uzmandan geldi. Altın 8 bin TL olabilir! Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
13 Mayıs 2023 - 19:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Altın yatırımcısına tarih verildi: Tam 8 bin TL olacak!


Vatandaş altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Aynı zamanda yatırımcı fiyatların yükselmeye devam edip etmeyeceğini araştırırken uzmanlar seçim sonrasında altının fırlayacağını düşünüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN AÇIKLADI ALTIN 8 BİN TL OLACAK

Yatırımcılar bir hamle yapmadan önce uzmanların açıklamalarını ve önerilerini araştırmaya devam ederken ünlü ekonomist Artuğ Çetin altın fiyatları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, 8 bin seviyesinde olacağını söyledi. 



Altın Fiyatları 8 Bin Seviyesine Dayanabilir

Çetin yaptığı açıklamalarda ONS altının 2 bin dolara dayanması ve piyasanın bu şekilde devam etmesi durumunda ONS altın fiyatının yükselerek 6 bin dolar ve 8 bin dolar arasına yükselebileceğini söyledi. Aynı zamanda dolar kurunun da yükselmeye devam etmesi altın fiyatlarını da yükseltmeye devam edecek. Piyasalarda yaşanan sıkıntılı durumlar ve dolar kurundaki durdurulamaz yükselişler sebebiyle altın piyasasının da etkileneceği ve altın yatırımı yapacak vatandaşların elini çabuk tutması gerektiği söylenildi. Gram altın şu an güncel olarak 1.260 TL seviyesinden işlem görüyor ancak serbest piyasada ekranlardaki fiyatlarla arada büyük bir makas aralığı bulunuyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ