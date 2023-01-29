Finans
29 Ocak 2023 - 15:00

Altın yatırımı yapacaklara tarih verildi! Bu tarihten önce almayan yanar: İşte piyasaları alt üst edecek o tarih

Son dönemlerde altın fiyatları sık sık dalgalanmalar yaşanırken yatırımcılar yakından son durumu takip ediyor. Altın yükselecek mi, düşecek mi? sorularına yanıt aranıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına bekleyin uyarısında bulundu.

Finans
29 Ocak 2023 - 15:00
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Altın yatırımı yapacaklara tarih verildi! Bu tarihten önce almayan yanar: İşte piyasaları alt üst edecek o tarih
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Altın fiyatları yakından takip edilirken rekor seviyelere ulaşıldı. Altın ons fiyatları bugün hızlı bir şekilde geri dönüş yapılırken altın alıp satacak olan yatırımcılar için önemli uyarılar geldi. İslam Memiş, altın fiyatları üzerinde önemleri sinyaller verirken altın almanın doğru zamanına değinildi. Altın fiyatlarında ki son durum haberimizde yer almaktadır.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken rekor tazeleyerek zamanların zirvesine ulaşılırken gram altın üzerinde düşüşler başladı. Altın fiyatları ABD büyüme rakamları sonrası düşüşe geçerken büyüme verileri açıklandı. Gelişmelerin altın fiyatlarını uzun vadede nasıl etkileneceği merak konusu oldu.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyenlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Ons fiyatları 1931 dolar seviyesinde 1900-1950 dolar aralığında yer alırken bant aralığı ise 1800-1850 seviyelerinde farklılık görüldü. Şubat ayının 15'ine kadar süreç beklenirken alım yapmak isteyenler için bekleyiş uyarıları verildi.

altın rekor kırdı

REKORLAR KIRILDI

Altın fiyatlarında yeni zirvelerin yolda olduğu yönünde açıklamalarda bulunan İslam Memiş, önümüzdeki 2-3 hafta süreç içerisinde ons tarafında bir düşüş bekleyişi başladı. 1850 dolar seviyesindeki gram kaça tekabül edildiğinde muhtemel seviyenin ise 1140 lira seviyesine denk düşmesiyle beraber zirveye ulaşıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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