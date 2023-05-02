Altın yatırımı yapmak isteyenler dikkat! Çeyrek mi, cumhuriyet mi, gram mı? Uzmanı en çok kazandıranı açıkladı

Kendine yatırım alternatifi arayan insanlar gram altın mı çeyrek altın mı almalıyım sorusunun cevabını yakından araştırıyor. Peki en mantıklı yatırım aracı hangisi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSLAM MEMİŞ YATIRIM ÖNERİLERİAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı sık sık uyarmaya devam ediyor. Yatırımcı birçok sorunun cevabını ararken Memiş sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Yatırımcı altın ve EYT ile ilgili merak ettiklerini araştırırken Memiş konu ile ilgili şunları söyledi; 'EYT çıkmasa vatandaş 10 sene bekleyecekti. Düşün ki çıkmadı, 10 sene parana dokunma, BES'e yatır, yüzde 30 devlet katkısını alıp 10 sene sonra çifte emekli ol.
Altın almayı düşünüp çeyrek mi Cumhuriyet mi alacağını bilemeyenler için çeyrek altında 62 TL, Cumhuriyet altınında 192 TL işçilik var. 24 ayar has astar altın alın. Bu işçiliklerle birlikte gram altının 1.410 TL olması lazım ama 1.373 TL.' Güncel olarak altın fiyatları ise şu şekilde; ONS altın alış fiyatı 1.982.02 dolar, satış fiyatı 1.982.39 dolar; gram altın alış fiyatı 1.239.41 TL, satış fiyatı 1.239.24 TL; çeyrek altın alış fiyatı 2.191.36 TL, satış fiyatı 2.242.07 TL; yarım altın alış fiyatı 4.369.34 TL, satış fiyatı 4.484.14 TL; tam altın alış fiyatı 8.765.45 TL, satış fiyatı 8.940.86 TL; Cumhuriyet altını alış fiyatı 9.091.00 TL, satış fiyatı 9.229 TL.