Altın zirvede krallık yaşıyor! Gram altının 200 TL fırlayacağı tarih belli oldu

Citi, altın fiyat tahminlerinde revizyona giderek 2023 yılı için ortalama altın fiyatını yüzde 8 artırarak 2050 dolara çıkardı. Ancak, kuruluşun belirttiğine göre 2075-2100 dolar aralığının altın fiyatları için zorlu olabileceği öngörülüyor. Fiziki talebin istikrarlı kalması durumunda ise Citi, altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam edeceğini düşünüyor. Ons altın güne 2002 dolar seviyesinden başladı ve gün içinde en düşük 1995 dolar, en yüksek de 2013 dolar seviyeleri görüldü. Şu an itibariyle ons altın 2012 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın güne 1247 liradan başladı ve gün içinde en düşük 1243 lira, en yüksek 1262 lira seviyeleri görüldü. Şu an gram altın 1254 lira seviyesinde işlem görüyor.
İSLAM MEMİŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
ALTIN OLANLAR BEKLESİN
Gram altındaki yükseliş ve orta-uzun vadeli öngörülerine rağmen, Memiş bir uyarıda bulundu. Çok yüksek bir rakamda olduğumuz için kısa vadede bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Altın almamış yatırımcılar için zaman zaman fırsatlar olabileceğini belirtti ve önümüzdeki haftalarda bu seviyeleri takip edeceklerini ifade etti. Kar satışlarında hiç almamış ya da altın borcu olanlar için fırsat olabileceğini belirten Memiş, elinde altın olanların ise beklemeye devam etmeleri gerektiğini söyledi. 1450-1550'li rakamların önlerinde olduğuna dikkat çekti. Editör Notu: Haberde yer alan tahmin ve uyarılar, yatırım tavsiyesi niteliğini taşımamaktadır.