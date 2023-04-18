Altın zirvede krallık yaşıyor! Gram altının 200 TL fırlayacağı tarih belli oldu













İSLAM MEMİŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU





ALTIN OLANLAR BEKLESİN

Citi, altın fiyat tahminlerinde revizyona giderek 2023 yılı için ortalama altın fiyatını yüzde 8 artırarak 2050 dolara çıkardı. Ancak, kuruluşun belirttiğine göre 2075-2100 dolar aralığının altın fiyatları için zorlu olabileceği öngörülüyor. Fiziki talebin istikrarlı kalması durumunda ise Citi, altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam edeceğini düşünüyor. Ons altın güne 2002 dolar seviyesinden başladı ve gün içinde en düşük 1995 dolar, en yüksek de 2013 dolar seviyeleri görüldü. Şu an itibariyle ons altın 2012 dolar seviyesinde işlem görüyor.Gram altın güne 1247 liradan başladı ve gün içinde en düşük 1243 lira, en yüksek 1262 lira seviyeleri görüldü. Şu an gram altın 1254 lira seviyesinde işlem görüyor.Altın fiyatlarının yeni rekorlarını test ettiği bir haftayı geride bıraktık. Kapalıçarşı'da altın bozdurma fiyatı 1320, alma fiyatı ise 1328 seviyelerinde işlem görüyor ve uzmanlar orta ve uzun vadede yeni rekorların geleceğini öngörüyor. Hem dolar hem de ons tarafındaki yükselişler, gram altının da pozitif etkilenmesine neden oluyor. Geçtiğimiz hafta, ABD enflasyon verisi takip edildi. Şimdi gözler Fed'in Mayıs toplantısında; 25 baz puan artırım yapacak mı yoksa pas geçecek mi? Muhtemelen 25 baz puanlık bir artışla seneyi tamamlayacaklar. Bu durum da ons altındaki yükselişleri destekliyor. Bunun yanı sıra jeopolitik risklerde artışlar yaşanıyor.Gram altındaki yükseliş ve orta-uzun vadeli öngörülerine rağmen, Memiş bir uyarıda bulundu. Çok yüksek bir rakamda olduğumuz için kısa vadede bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Altın almamış yatırımcılar için zaman zaman fırsatlar olabileceğini belirtti ve önümüzdeki haftalarda bu seviyeleri takip edeceklerini ifade etti. Kar satışlarında hiç almamış ya da altın borcu olanlar için fırsat olabileceğini belirten Memiş, elinde altın olanların ise beklemeye devam etmeleri gerektiğini söyledi. 1450-1550'li rakamların önlerinde olduğuna dikkat çekti. Editör Notu: Haberde yer alan tahmin ve uyarılar, yatırım tavsiyesi niteliğini taşımamaktadır.