EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 20:29

Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken altın uzmanı İslam Memiş'ten flaş açıklama geldi. Memiş, altının Aralık sonunda o rakama ulaşacağını söyledi.

EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 20:29
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Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama


Altın fiyatları Aralık ayı itibarıyla zirveye oturdu. Kasım ayının son günlerinde 1040 – 1050 lira seviyesini takip eden gram altın, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrasında bir anda fırladı. Aralık ayının ilk gününde gram altın 1070 liraya kadar yükseldi. Bu yükseliş piyasalarda tedirginliğe neden olurken dolar ve Euro kuru sabit seyrini korumaya devam ediyor.

Gram altındaki yükseliş devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir altın tahmini geldi.

130 lira birden artacak!



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1200 liraya yükseleceğini ifade ediyor. Şu an 1070 liraya kadar yükselen gram altının 130 lira birden pahalanacağını ve yeni yıla 1200 liradan giriş yapacağını söyledi.

Dolar kuru yatay seyrini korumaya devam ederken altın fiyatlarında ise yükseliş trendi hüküm sürüyor. Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak artan değer artışı ile gram altın dünü 1050 liradan tamamlamıştı. Ancak 1 Aralık sabah saatlerinden itibaren önce 1060 daha sonra da 1070 lira seviyesini aştı.

Gram altının yaz aylarında 1200 liraya çıkacağı söyleniyordu. Ancak beklenen yükseliş gerçekleşmedi ve birçok yatırımcı hayal kırıklığına uğradı. Altın fiyatları yaz aylarındaki gerilemesinin rövanşını yılın son ayında alacak.

Bakın altın fiyatları ne olacak

Altın fiyatlarındaki hareketlilikten söz eden Memiş, yukarı yönlü hareketliliğin uzun süre devam edeceğine işaret ederek gram altının yıl sonunda ne kadar olacağını açıkladı.

Gram altının önümüzdeki günlerde artmaya devam edeceğini belirterek, 2022 yılını 1200 TL seviyesinden kapatacağını ve yeni yıla bu rakam ile giriş yapacağını ifade etti. İslam Memiş’in tahminine göre önümüzdeki 30 gün içerisinde gram altın fiyatları en az 130 lira daha artacak.

Tahminlerine devam eden İslam Memiş, Aralık ayı sonunda 1200 lira olan gram altının, Ocak ayından sonra hızla 1400 TL’ye yükseleceğini ifade etti. İslam Memiş bu tahminlerinin bir yatırım tavsiyesi olmadığının da altını özellikle çiziyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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