Altında bu fırsatı kaçıran bin pişman olacak! O tarihte son kez dibi görecek: Sonrası rekorların rekoru!

Birkaç hafta önce, bu haftaki faiz oranı kararları etrafında gerginlik artmaya başlayınca, bankacılık krizlerinin patlak vermesi hem para birimlerinin hem de altının yükseliş eğilimine girmesine neden oldu. Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki hızlı yükseliş, ülkemiz ekonomisine hareketlilik getirdi. Ekonomist Selçuk Geçer, bu durumun ne kadar süreceğini ve yeni saldırıların beklenip beklenmediğini bombalayınca bomba gibi düştü.
Son haftalarda düşüş yaşayan gram altını değerlendiren yatırımcıların önümüzdeki günlerde getirilerini artıracağına dikkat çeken Ekonomist Selçuk Geçer, gram altın ve dolar kuru için güncel tahminlerini yayınladı.
ABD'NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?
2 hafta önce Senato'da yaptığı konuşmada sert tavrını bırakmayan FED Başkanı Jerome Powell, bu konuşmalarında bankanın 50 baz puan artırım kararı alacağını düşündürdü. Ancak konuşmanın hemen ardından çıkan bankacılık krizi iğnenin yönünü değiştirdi. Bazı ekonomistler FED'in bu ay alacağı faiz kararı konusunda ağzı sıkı olacağını düşünürken, ekonomist Selçuk Geçer faiz tahminini 25 baz puan artıracağını söyledi.
DEĞERLENDİRME DE 2 BİN TL BELİRTİLDİ!
Ekonomist Selçuk Geçer, bankacılık krizi sonucunda altının onsunun geçen yılın en yüksek seviyesine çıkarak 2 bin dolar sınırını geçtiğini ve bu durumun altının gramını doğrudan etkilediğini belirtti. Geçer, gram altının yükselişinin devam etmesini beklediğini belirterek, haziran sonunda gram altının 2 bin TL sınırını geçmesini beklediğini belirtti.
"40 TL'Yİ BULABİLİR!"
Dolar kuruna ilişkin bazı tahminlerde bulunan Geçer, seçim öncesi dolarda ani bir atak beklemediğini kaydetti. Öte yandan Geçer, İngiliz finans
kuruluşlarının rapora göre bir doların yaz sonunda 26 TL, sonunda ise 35-40 TL civarında olması gerektiğine dair bir rapor hazırladığını belirtti.