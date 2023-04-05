Altında kaçan tren geri döndü! İslam Memiş hem altını hem doları olanlara seslendi: Yükseliş için tarih verdi!







İSLAM MEMİŞ ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR











Nisan ayında doların yükseleceği yönünde görüş belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, gümüş ve diğer piyasalarda düşüş beklediğini açıkladı. Nisan ayının gergin geçebileceğini ve hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda belirsizliğin ve siyasi gerginliklerin olacağını öngören Memiş, küresel ekonomideki belirsizlikler, enflasyon ve Fed'in de piyasaları etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'deki seçimler yaklaştıkça siyasi gerginliklerin de arttığını belirten uzman, piyasalarda satışların olacağına ve döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğine dikkat çekti.Altın ve gümüşün ons tarafında düşüş bekleyen İslam Memiş, altının ons fiyatında bin 930 dolar seviyesinin kritik olduğunu ve Nisan ayında aşağı yönlü kırılmasını ve düşüşlerini bin 870 dolar seviyesine kadar sürdürmesini beklediğini ifade etti. Gram altın için de düşüş bekleyen uzman, gümüşün ons fiyatında 22,80 dolar seviyesinin destek seviyesi olduğunu belirtti.Borsada da satışların olacağına işaret eden İslam Memiş, BİST 100 endeksinde 5 bin puan seviyesinin direnç seviyesi olduğunu ve 4 bin 500 puan seviyesine kadar beklediğini söyledi. Bitcoin için de satış beklentisi olduğunu ifade eden uzman, petrol fiyatlarında ise hızlı bir toparlanma öngördüğünü belirtti ve 85-88 dolar seviyelerini takip edeceğini açıkladı. Özetle, İslam Memiş'in görüşüne göre, Nisan ayı piyasalar için oldukça gergin geçecek. Altın, gümüş ve diğer piyasalarda düşüş beklenirken, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler ve borsada satışlar bekleniyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve siyasi gerginlikler de yatırımcıları tedirgin ediyor.