EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:47

Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!

Hafta sonunun gelişi ile altın bilezik fiyatlarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarının düşüşe geçmesi üzerine kuyumcuların önünde sıra oluşmaya başladı. Peki, güncel altın bilezik fiyatları ne kadar? En ucuz altın bilezik fiyatı nedir? İşte detaylar...

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:47
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Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!


Uluslararası piyasa üzerinde altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle beraber bilezik fiyatlarında da yüksek oranda düşüş yaşandı. 14,18 ve 22 ayar bileziğin fiyatları düşmesi üzerine taleplerde artmaya başladı. Dün yapılan açıklama üzerine Avrupa Merkez Bankası kararı üzerine altın fiyatları birazda olsa yükselişe geçti. Kısa süren bu yükselişle beraber ons altın 1717 dolar üzerinden işlem görürken gram altın ise 1021 TL olarak kayıtlarda yer aldı. Bunun üzerine 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Son dönemler de özellikle altının düşüşünden sonra araştırılmaya başlanan altın bilezik fiyatları günden güne değişiklik gösterirken düğün sezonuyla beraber en çok rağbet gören takılardandır. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu.



Güncel altın bilezik ne kadar?

Altın bilezik fiyatı ne kadar?

14 ayar altın bilezik

Alış fiyatı: 559,86 TL

Satış fiyatı: 666,31 TL

18 ayar altın bilezik

Alış fiyatı: 711,19 TL

Satış fiyatı: 818,00 TL

22 ayar altın bilezik

Alış fiyatı: 922,70 TL

Satış fiyatı: 951,99 TL

Güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış fiyatı: 1.006,46 TL

Satış fiyatı: 1.006,66 TL

Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 1.652,00 TL

Satış fiyatı: 1.673,00 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 3.293,00 TL

Satış fiyatı: 3.349,00 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 6.758,00 TL

Satış fiyatı: 6.851,00 TL 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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