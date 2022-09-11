Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!













Altın bilezik fiyatı ne kadar?

14 ayar altın bilezik

18 ayar altın bilezik

22 ayar altın bilezik

Güncel altın fiyatları

Gram altın

Çeyrek altın

Yarım altın

Tam altın

Uluslararası piyasa üzerinde altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle beraber bilezik fiyatlarında da yüksek oranda düşüş yaşandı. 14,18 ve 22 ayar bileziğin fiyatları düşmesi üzerine taleplerde artmaya başladı. Dün yapılan açıklama üzerine Avrupa Merkez Bankası kararı üzerine altın fiyatları birazda olsa yükselişe geçti. Kısa süren bu yükselişle beraber ons altın 1717 dolar üzerinden işlem görürken gram altın ise 1021 TL olarak kayıtlarda yer aldı. Bunun üzerine 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.Son dönemler de özellikle altının düşüşünden sonra araştırılmaya başlanan altın bilezik fiyatları günden güne değişiklik gösterirken düğün sezonuyla beraber en çok rağbet gören takılardandır. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu.Alış fiyatı: 559,86 TL Satış fiyatı: 666,31 TLAlış fiyatı: 711,19 TL Satış fiyatı: 818,00 TLAlış fiyatı: 922,70 TL Satış fiyatı: 951,99 TLAlış fiyatı: 1.006,46 TL Satış fiyatı: 1.006,66 TLAlış fiyatı: 1.652,00 TL Satış fiyatı: 1.673,00 TLAlış fiyatı: 3.293,00 TL Satış fiyatı: 3.349,00 TLAlış fiyatı: 6.758,00 TL Satış fiyatı: 6.851,00 TL