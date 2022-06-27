Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla cuma günü son işlem gününde BDDK’nın aldığı karar neticesinde altın ve dolar adeta çakıldı.Büyük bir düşüş yaşayan dolar geçen haftalarda 17 lira seviyesinde gezerken düşüşe geçmeye başladı.17 liradan 16 lira 14 kuruşa kadar gerileyen dolar biraz toparlanmaya başlayarak seviyesini 16 lira 30 kuruşa kadar çıkarmayı başardı .
Altın fiyatlarında da gerileme gerçekleşirken geçen haftayı sert düşüşle kapatan gram altın yeni haftaya düşük fiyatla başladı.Hafta açılışını 950 liradan açan gram altın çğle saatlerine doğru kendisini toparlayarak 960 liraya çıktı.
Dolar ve altında gerçekleşen bu dalgalanma vatandaşları korkuturken ,doar ve altının düşüş yaşayıp yaşamayacağı tahmin edilemiyor.