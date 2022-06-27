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EKONOMİ
27 Haziran 2022 - 14:42

Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor

Gram altın ve dolar piyasaların açılmasıyla haftaya düşüşle başladı. Dolar ve altındaki dalgalanmalar vatandaşı korkuttu.

EKONOMİ
27 Haziran 2022 - 14:42
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Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor


Cuma günü piyasaların kapanmasıyla cuma günü son işlem gününde BDDK’nın aldığı karar neticesinde altın ve dolar adeta çakıldı.Büyük bir düşüş yaşayan dolar geçen haftalarda 17 lira seviyesinde gezerken düşüşe geçmeye başladı.17 liradan  16 lira 14 kuruşa kadar gerileyen dolar biraz toparlanmaya başlayarak seviyesini 16 lira 30 kuruşa kadar çıkarmayı başardı .


Altın fiyatlarında da gerileme gerçekleşirken geçen haftayı sert düşüşle kapatan gram altın yeni haftaya düşük fiyatla başladı.Hafta açılışını 950 liradan açan gram altın çğle saatlerine doğru kendisini toparlayarak 960 liraya çıktı.
Dolar ve altında gerçekleşen bu dalgalanma vatandaşları korkuturken ,doar ve altının düşüş yaşayıp yaşamayacağı tahmin edilemiyor.
 



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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