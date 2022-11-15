Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıları heyecanlandıran gram altın fiyatı uzun bir aradan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Kapalıçarşı verileri ve altın grafiğindeki hareketler ışığında yatırımcılar "Bugün altın fiyatları yükselir mi düşer mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte 15 Kasım 2022 canlı altın grafiği ve hemen öncesinde çeyrek ve gram altın fiyatlar..
Altın fiyatları haftaya 1.681 dolardan başladıktan sonra 15 Kasım Salı sabahı 80 doların üzerine çıktı. Altının onsu şu anda 1781 dolardan işlem görüyor. Altın, Temmuz 2020'den bu yana en iyi performansının ardından uzun süredir kızgın yatırımcıları memnun etti. Altın gram fiyatı ise 1.062 lira ile rekor seviyeye ulaştı ve 1.064 lirayı aştı. Altın fiyatlarındaki keskin toparlanma, en son ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğini göstermesinin ardından geldi.
Finans
15 Kasım 2022 - 11:18
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Altın gramları rekor seviyeye ulaştığı için yatırımcılar bugün altın için canlı anlık canlı grafiği takip ediyor. Fiyatlar yükseldikçe yatırım yapıyor veya biriktiriyor, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, çeyrek ve gram altın fiyatlarına bakıyorlar. Altının ons fiyatı geçen hafta 80 dolardan fazla artarak Temmuz 2020'den bu yana en iyi performansını sergiledi. Altının gram fiyatının rekor kırmasıyla analistlerden tahminler gelmeye başladı.
Finans
15 Kasım 2022 - 11:18
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