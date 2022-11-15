Finans
15 Kasım 2022 - 11:18

Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

Altın gramları rekor seviyeye ulaştığı için yatırımcılar bugün altın için canlı anlık canlı grafiği takip ediyor. Fiyatlar yükseldikçe yatırım yapıyor veya biriktiriyor, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, çeyrek ve gram altın fiyatlarına bakıyorlar. Altının ons fiyatı geçen hafta 80 dolardan fazla artarak Temmuz 2020'den bu yana en iyi performansını sergiledi. Altının gram fiyatının rekor kırmasıyla analistlerden tahminler gelmeye başladı.

Finans
15 Kasım 2022 - 11:18
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Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıları heyecanlandıran gram altın fiyatı uzun bir aradan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Kapalıçarşı verileri ve altın grafiğindeki hareketler ışığında yatırımcılar "Bugün altın fiyatları yükselir mi düşer mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte 15 Kasım 2022 canlı altın grafiği ve hemen öncesinde çeyrek ve gram altın fiyatlar..

GRAM ALTIN YENİ REKORUNA ULAŞTI

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları haftaya 1.681 dolardan başladıktan sonra 15 Kasım Salı sabahı 80 doların üzerine çıktı. Altının onsu şu anda 1781 dolardan işlem görüyor. Altın, Temmuz 2020'den bu yana en iyi performansının ardından uzun süredir kızgın yatırımcıları memnun etti. Altın gram fiyatı ise 1.062 lira ile rekor seviyeye ulaştı ve 1.064 lirayı aştı. Altın fiyatlarındaki keskin toparlanma, en son ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğini göstermesinin ardından geldi.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMALAR BAŞLADI

Federal Rezerv, ABD enflasyonu beklentilerin altına düştüğü için Fed'in faiz artırımlarını erteleyeceğine dair umutlarını artırdı. Düşük faiz oranlarıyla fiyatlanan bir piyasada dolar endeksi geçen hafta %3'ten fazla düştü. Bu arada, dora euro/dolar paritesi, endeks ve tahvil oranlarının keskin bir şekilde düşmesiyle son üç ayda zirve yaptı. Ancak haftanın ikinci gününde dolar endeksi yeniden yükselmeye başlayınca onsun altına düşüyor.

Fed yetkililerinden doların düşüşünü durduran açıklamalar geldi. Fed Başkanı Christopher Waller, enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, faiz artırımlarının önümüzdeki toplantılarda devam edeceğini ve bu süreçte daha alınacak çok yol olduğunu söyledi.

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

İSLAM MEMİŞ ALTIN İÇİN REKOR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Bu arada altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş de gram altın fiyatına ilişkin tahminini yaptı ve sert yükselişin Kasım ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Memiş, bir sonraki toplantısında Fed'in faiz kararına dikkat çekerek şunları söyledi: "Gram altının 1200-1400 lira değerinde olması bekleniyor. Altın sekiz aydır baskı altında. Daha gidilecek çok yol var" 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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