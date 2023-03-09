Altını doları olan değil bunu alan zengin olacak! İslam Memiş 2024'ün yatırımı için onu işaret etti!







İSLAM MEMİŞ ALTIN TAHMİNLERİ DEVAM EDİYOR







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısı vatandaşı uyarmaya devam ediyor. Peki İslam Memiş altın piyasası ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? İslam Memiş'in uyarıları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş altın yatırımcısı vatandaşları sık sık uyarmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın konusunda gümüş fiyatının rekor kırdığını ve yüzde 45 değer kazandığını belirtti. İslam Memiş gümüş yatırımının devam edeceğini de belirtti. Gram gümüş fiyatı 20 TL olurken ONS gümüş fiyatı 40 dolar oldu. İslam Memiş alternatif yatırım aracı olarak gümüş alımını sık sık desteklemeye devam ediyor.İslam Memiş yatırım konusunun çeşitlendirilmesi gerektiğini de savunuyor. İslam Memiş, yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı olan gümüş fiyatlarının düşmesinin yatırımcının işine yarayacağını ve gelecek zamanda gümüş ONS fiyatının 25-26 dolar seviyelerinde olmasını beklediğini söyledi. İslam Memiş altın ve dolar yatırımı olan vatandaşın gümüş alması gerektiğini de söyledi. Gümüş fiyatlarının rekor seviyelere çıkacağını ve altın gümüş rasyonunun 80-82 arasında olduğu biliniyor. İslam Memiş, yatırımcı vatandaşın sabırlı olması gerektiğini ve altın ve gümüşün 2023 senesinde pozitif anlamda yatırımcının yüzünü güldürdüğünü söyledi. İslam Memiş gram gümüş beklentisinin 20, ONS gümüş beklentisinin 40 dolar olduğunu da söyledi.