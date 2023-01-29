Altını doları olan pürdikkat dinlesin! O günü beklemeyen zarar edecek: İslam Memiş tek tek kritik bilgileri verdi!







İSLAM MEMİŞ'TEN TARİH BİLGİSİ VERİLDİ







Döviz kuru ve altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken seçim öncesinde yükseliş beklentileri arttı. Altının yerine geçeceği düşünülen gümüş için performansın daha verimli olduğunun altı çizildi. Şubat ayında beklenmedik performanslar gündeme gelirken uzman isim İslam Memiş, seçimde altılı masada adayın çıkmasıyla beraber durumların farklılaşacağına değinildi. Memiş'ten altın ve doların son bir kez daha alım fırsatı verileceği bildirildi.Döviz üzerinde borçlanmanın riskli olduğu iddiaları gündeme gelirken altın üzerinde ki karlı satışlara değinildi. Gümüşün ise altına bakılarak performansının daha iyi olduğuna değinildi. Memiş katıldığı program üzerinde piyasalara dair önemli konulara değinirken altın ve dolar üzerinden son bir kez daha alım fırsatı verileceğini açıkladı. Altın alacaklara ise Şubat ayının beklenmesi gerektiğinin altı çizildi.