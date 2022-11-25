EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:19

Altını, doları olanlara uyarı! Ters yüz edecekler: Elinizde varsa bu seviyeyi bekleyin!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde dolar ve altın bulunduranlara seslendi. Enflasyonun tepetaklak edileceğini söyleyen Memiş, alım fırsatlarını bir bir açıkladı.

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:19
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Altını, doları olanlara uyarı! Ters yüz edecekler: Elinizde varsa bu seviyeyi bekleyin!


Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasıyla altın fiyatları yeniden harekete geçti. Önceki gün 1.040 lira seviyesine gerileyen gram altın, faiz kararının ardından yeniden yükselişe geçerek 1050 lirayı aştı. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni uyarılar geldi. Altını olan ya da altın almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı.

Elinde, yastık altında altını olanlar dikkat!

Sosyal medya hesabı üzerinden “ Bunu yaparsanız iyi olur “ başlıklı bir video yayınlayan İslam Memiş ilk olarak Borsa İstanbul’a ve dolara değindi. Borsa İstanbul 5000 puanı gözüne kestirdi diyerek açıklamalarına başlayarak, küçük yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerektiğini, orta ve uzun vadede bekleyenler için şu an bir sorun olmadığını söyledi.



Dolar kurunun 18.71 aralığında olduğunu söyleyerek, Euro dolar paritesinde toparlanma olduğunu ve bu nedenle makas aralığına dikkat etmek gerektiğini ifade etti.

Gram altın, dolar, petrol, gümüş!

Altını olanlara önemli uyarılarda bulunan uzman isim, hafta başında emtia fiyatlarında dolar endeksinde yükselişler görmenin mümkün olduğunu, 1705 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde problem olmadığından bahsetti.

Ons altında bir sonraki atakta 1815 dolar seviyesinin konuşulacağı için şu anki gerilemede alım fırsatı olabileceğini söyleyen Memiş, düşüşlerin kalıcı olmaması nedeniyle her düşüşün bir alım fırsatı olduğuna dikkat çekti.

Gram altının şu an 1050 TL seviyesinde olduğunu, bir sonraki atakta 1090 seviyesinin beklendiği için 1050 liranın altına düştüğü an alım fırsatı yaratacağını aktardı.

Doları olanları uyardı

Ekonomide alınan kararlar ile dolar kurunun baskılanacağına işaret eden Memiş, dolar kuru yatırımcısının kendilerine ne kadar kazanç sağlayacağı konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar ile döviz ve enflasyonda tepetaklak olunacak durumların gerçekleştiğini söyleyerek, enflasyonun ilerleyen süreçte düşebileceğini ancak bunun alım gücüne etki edeceğini düşünmediğini aktardı.

Piyasaları değerlendiren İslam Memiş, altın için alım fırsatının 1050 lira altı olduğunun altını çizerek, dolar yatırımcılarının ilerleyen dönemde atılabilecek adımlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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