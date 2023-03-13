Altını olan beklemede, olmayan kuyumcuda kalsın! O tarihte gram altın 1500 TL olacak!

Yatırım yapan vatandaşlar internet üzerinden uzman isimlerin açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki hangi isim hangi konuda uyarılar yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALTIN PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİKİslam Memiş piyasada yaşanan hareketlilik ile ilgili haftalık olarak yorumlarına ve uyarılarına devam ediyor. İslam Memiş piyasayı değerlendirdiği yazısını şu sözlerle paylaştı; 'ABD FED Başkanı Jerome Powell'in yaptığı açıklamalardan sonra uluslararası alanda dolay değer kazandı ancak emtia fiyatı değer kaybetmiş oldu. Bu açıklamalar piyasayı şoke etti. Enflasyon sebebiyle yaşanacak faiz yükseltmelerinin devam edeceğini ima eden açıklamalar sonrasında dolar endeksi 105.73 oldu ve tahminlerime göre 107 seviyelerine kadar yükselecek. Doların değer kazanmasıyla birlikte altın, gümüş ve kripto paralar düşmeye başladı. ONS altın fiyatı 1.810 dolar oldu. ONS altın fiyatının 1.788 dolar seviyelerine düşmesini tahmin ediliyor. Destek seviyesi ise 1.780-1.790 seviyelerinde olabilir. Belirsiz, jeopolotik durumlar, resesyon riskleri hala var ancak bu riskler olmasına rağmen altın fiyatlarındaki düşüşün yalnızca FED sebepli düşüşünün kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Enflasyon yüksekliği devam ederse faiz artırımı işe çok yaramaz ve bu durum altını destekleyebiliyor.
1.810 dolar seviyesi altında kalmasıyla birlikte altın almak için acele etmek gerekiyor. Orta ve uzun vadeli olarak ONS altın 2 bin-2.250 dolar seviyelerine yükselebilir. Gram altında da ONS altın sebepli düşüşler yaşandı. Serbest piyasada 1.200-1.128 TL seviyelerine kadar düştü, ekranlarda da 1.170 TL iken 1.095 TL'ye düştü. Yatırımcı vatandaşların serbest piyasa ve ekranlar arasındaki 30 TL farklara dikkat etmesi gerekiyor. Al sat piyasası bitti. Kısa vadede gram altının 1.100-1.150 TL seviyelerinde olmasını bekliyorum ve alım satım yapacak vatandaşların bu seviyeye dikkat etmesi gerekiyor. Gram altının Haziran ayından sonra 1.450-1.500 TL seviyelerine yükselmesini bekliyorum. Baskılanmalar sonrası daha büyük ataklar yaşanıyor. Gram altın şu anda değerinin altında işlem görüyor. Elinde gram altını olanın beklemesi, gram altın alacak olanın da acele etmesi gerekiyor. Bu durumlar satış için değil alış için geçerli. Emtia fiyatları FED tarafından bilerek baskılanıyor ama bu durumun sonu iyi olmayacak. FED artık Haziran sonrasında kenara çekilebilir. Gümüş çok ucuz. Fazla birikim yapamayan vatandaşa gramı 12.80 TL gümüş almasını öneriyorum. Hem ONS hem gram olarak daha ucuz. Gümüş yatırımı vatandaşa orta ve uzun vadede her zaman kazandırıyor. Altın fiyatları gerilediği için merkez bankaları altın alımlarını da hızlandırdı. Ocak ayında bütün dünyadaki merkez bankalarının altın alımları yüzde 16 yükseldi. Altın talebinde 20-60 ton aralığında artış yaşandı. Türkiye 23, Çin 15 ton altın altı. Altın ve gümüş için dip fiyatlar bir iki hafta içinde yaşanacak ve sonrasında hızlı şekilde yükselecek. Küresel anlamda yaşanan olumsuz haberler yükselişlerin daha sert şekilde olmasına sebep oluyor.'