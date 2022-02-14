EKONOMİ
14 Şubat 2022 - 11:13

Altını olan herkese indirimli faiz oranlı kredi imkanı!

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili açıklanan ekonomik paketlerin içerisinde, indirimli faiz uygulanarak kredi imkanı sağlanacak. Finansal sisteme dahil edilen altın karşılığında hesap sahibine indirimli kredi kullanabilmesi imkanı verilecek.

EKONOMİ
14 Şubat 2022 - 11:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Altını olan herkese indirimli faiz oranlı kredi imkanı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni sistemde, altın hesabı sahibine bankalar tarafından avantajlı ürünlerin sunulacağı bilgileri de yer aldı. Rafinerilerin ve bankaların daha sıkı bir işbirliği içinde çalışmasının sağlanacağı yeni sistemde, altının  finansal sisteme dahil eden hesap sahiplerine indirimli kredi ürünü kullanma olanakları da sağlanacağı belirtildi.








BANKALARDAN HESAP SAHİPLERİNE İNDİRİMLİ KREDİ İMKANI

Yeni sistemin devreye alınmasında sonra mevcuttaki altınlara ilişkin açılacak olan hesap türlerine ek olarak yeni bir hesap türü kapsamında bir çalışma gerçekleştirilecek. Bankalar, bu çalışma sonrasında finansal sisteme kazandırılmış olan altınlar karşılığında ise hesabın sahibine diğer bankacılık ürünlerinde olduğu gibi kredi faiz oranları indirimi gibi farklı avantajlı paketler de sunabilecek.



Altını finansal sisteme kazandıran vatandaş, tasarruf hesabının değerini korumanın yanı sıra aynı zamanda hem TL cinsinde ekstra bir kazanç sağlayacak hem de hesabı olduğu bankanın indirimli ürünlerinden tercihleri doğrultusunda nemalanabilecek.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
Son Haberler
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Sağlıkta şiddet olaylarına karşılık doktora hakim teminatı geliyor!
Sağlıkta şiddet olaylarına karşılık doktora hakim teminatı geliyor!
Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam etti!
Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam...