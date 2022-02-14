Altını olan herkese indirimli faiz oranlı kredi imkanı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni sistemde, altın hesabı sahibine bankalar tarafından avantajlı ürünlerin sunulacağı bilgileri de yer aldı. Rafinerilerin ve bankaların daha sıkı bir işbirliği içinde çalışmasının sağlanacağı yeni sistemde, altının finansal sisteme dahil eden hesap sahiplerine indirimli kredi ürünü kullanma olanakları da sağlanacağı belirtildi.
BANKALARDAN HESAP SAHİPLERİNE İNDİRİMLİ KREDİ İMKANI
Yeni sistemin devreye alınmasında sonra mevcuttaki altınlara ilişkin açılacak olan hesap türlerine ek olarak yeni bir hesap türü kapsamında bir çalışma gerçekleştirilecek. Bankalar, bu çalışma sonrasında finansal sisteme kazandırılmış olan altınlar karşılığında ise hesabın sahibine diğer bankacılık ürünlerinde olduğu gibi kredi faiz oranları indirimi gibi farklı avantajlı paketler de sunabilecek.
Altını finansal sisteme kazandıran vatandaş, tasarruf hesabının değerini korumanın yanı sıra aynı zamanda hem TL cinsinde ekstra bir kazanç sağlayacak hem de hesabı olduğu bankanın indirimli ürünlerinden tercihleri doğrultusunda nemalanabilecek.
BANKALARDAN HESAP SAHİPLERİNE İNDİRİMLİ KREDİ İMKANI
Yeni sistemin devreye alınmasında sonra mevcuttaki altınlara ilişkin açılacak olan hesap türlerine ek olarak yeni bir hesap türü kapsamında bir çalışma gerçekleştirilecek. Bankalar, bu çalışma sonrasında finansal sisteme kazandırılmış olan altınlar karşılığında ise hesabın sahibine diğer bankacılık ürünlerinde olduğu gibi kredi faiz oranları indirimi gibi farklı avantajlı paketler de sunabilecek.
Altını finansal sisteme kazandıran vatandaş, tasarruf hesabının değerini korumanın yanı sıra aynı zamanda hem TL cinsinde ekstra bir kazanç sağlayacak hem de hesabı olduğu bankanın indirimli ürünlerinden tercihleri doğrultusunda nemalanabilecek.