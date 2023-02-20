









ALTINI OLANLAR DİKKAT! DÜŞECEĞİ SÖYLENİYOR







Altını olan hüsrana uğrayacak! Bankadan dev tahmin: O gün 1000 TL... Altın fiyatları düşüklük gösterecek. Altını olanlar dikkat! Altın fiyatlarında düşüklük devam ederken altın fiyatları ile ilgili dikkat çekici bir tahmin geldi. Beklenti gerçekleşirse gram altın 1100 TL olacak. İşte ONS altının fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili o iddialar ve diğer detaylar...Yapılan değerlendirmelere göre ONS altın fiyatlarındaki düşüklük gram altına da yansıyacak. Bir çok analist tarafından yapılan değerlendirmelere göre Avustralya ve Yeni Zelenda Bankacılık Grubu ANZ tarafından yapılan değerlendirme ve açıklama ile birlikte 2. dönemde FED'in daha farklı bir tutum içine gireceği öngörülüyor. Bu tutum sert olacak ve altın fiyatlarına yansıyacak. Bu nedenle de altına fiyatlarında geri çekilme dönemi başlayacak.Altın için kısa dönemde risk faktörü 1800 doların altında olacak. ONS altınında beklenen düşüklük gram altınını da etkileyecek. ONS altının 1800 TL altına gerilemesi durumunda gram altının fiyatı 1100 TL olacak.